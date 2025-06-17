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Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Üzerine Devrildi: Bir Can Kaybı

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkımında iş makinesi devrilerek operatör hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 17:38
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 18:25
Kahramanmaraş'ta Yıkım Sırasında İş Makinesi Üzerine Devrildi: Bir Can Kaybı

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu, operatör hayatını kaybetti. 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler sonrasında ağır hasar alan Hürriyet Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın yıkım çalışmaları sırasında talihsiz bir olay yaşandı.

İş makinesi, yıkım sırasında beklenmedik bir şekilde binanın üzerine devrildi. Olayın duyulması üzerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD arama-kurtarma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

Enkaz altında kalan operatör Ömürcan Akyürek (26) için yapılan kurtarma çalışmalarında, ekipler yaklaşık 1 saat boyunca çaba harcadı. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen Akyürek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayın meydana geldiği an, güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, bu trajik olay kahraman şehrin gündemini sarstı.

Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi...

Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi...

Kahramanmaraş'ta yıkımı gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın iş makinesinin üzerine devrilmesi sonucu enkaz altında kalan kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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