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Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.04.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 18:57
Kahramanmaraş'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası sonucunda 7 kişi yaralandı.

Olay, M.E.P. idaresindeki 46 ADG 953 plakalı otomobil ile başladı. Araç, Kuzey Çevre Yolu Küme Evler mevkisinde karşı şeride geçerek, sürüş eğitimi alan Ş.S. yönetimindeki 46 LB 840 ve E.A'nın kullandığı 46 AHC 348 plakalı otomobile çarptı.

Kazanın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmaları sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi...

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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