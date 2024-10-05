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Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Ezgi Apartmanı'nda meydana gelen depremin ardından yapılan yargılamada tutuklu sanık Mehmet Tekin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 03:18
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 03:18
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın felaketi" olarak adlandırılan depremde yıkılan Ezgi Apartmanı ile ilgili yargı süreci sürüyor. Bu felaket sonucunda 35 kişi hayatını kaybetmişti.

Mahkemede Tanık İfadeleri Dinleniyor

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Tekin ve tutuksuz sanık Yakup A. katılım sağlarken, diğer tutuklu sanık Ertan Danacı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Mahkeme heyeti, duruşma sırasında depremde yakınlarını kaybedenlerin talebi doğrultusunda inşaat mühendisi Şeref Alpago'yu uzman bilirkişi olarak dinledi. Alpago, sunumunda binada tespit ettiği eksiklik ve hataları detaylı bir şekilde aktardı.

"Güçlendirme Hesapsız Yapılamaz"

Alpago, güçlendirme işlemlerinin ciddi hesaplamalar gerektirdiğini ifade ederek, "Hesapsız ve projesiz çelikle güçlendirme yaptığınızı iddia ederseniz, yıkılmayacak bir bina güçlendirme sebebiyle yıkılabilir. Bu büyük bir suçtur," şeklinde konuştu.

Sanıkların İfadeleri ve Talepler

Tutuklu sanıklar Ertan Danacı ve Mehmet Tekin, karşılaştıkları suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanık Yakup A. ise, apartmanda kullanılan betonun kalitesiyle ilgili kendisinin önemli katkılarda bulunduğunu belirtti.

Müşteki avukatları, yeni bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu belirterek dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesini talep etti. Ayrıca firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebi gündeme geldi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların mevcut halinin devamını ve dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini istedi. Sanık avukatları ise, son raporun bilimsel nitelikte olduğunu ileri sürerek tekrar bilirkişi atamasına itiraz etti.

Tahliye ve Gelecek Duruşma Tarihi

Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Tekin'in yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza atması şartıyla tahliyesine karar verdi. Dava dosyasının yeni bir bilirkişi heyetine devredilmesine ve diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. Ayrıca firari sanıklar ile ilgili kırmızı bülten talebi reddedildi. Duruşma, 13 Aralık'a ertelendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı İddianamesi

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ezgi Apartmanı'nın yıkılması nedeniyle 35 kişinin öldüğü belirtilmekte ve sanıklara yönelik ağır ceza talep edilmektedir.

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Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

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