Kahramanmaraş'taki Hastane Tehdidi: Sağlık Bakanlığı'ndan Açıklama

Kahramanmaraş'ta Hastane Personeline Tehdit Olayı

Kahramanmaraş'taki bir hastanede, pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden bir kişi gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı, yaşanan bu olayla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şiddete sıfır tolerans" vurgusu yapıldı. Açıklamada, Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası Acil Servisi'nde meydana gelen olay ile ilgili sürecin takip edileceği belirtildi.

Geçmiş Olsun Mesajı

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız. Hastanede görevli sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi. Sağlık çalışanlarının toplum için ne kadar değerli olduğu vurgulanarak, "Şifa dağıtan ve dertlere derman olmaya çalışan adanmış insanlardır. Sağlık Bakanlığı olarak şiddete karşı toleransımız yok." ifadeleri kullanıldı.