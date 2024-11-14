Kahramanmaraş'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, Ahır Dağı’nın Sulutarla mevkiinde çıkan orman yangını, yapılan başarılı müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı meydana gelen yangın, çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Yangının büyümesini önlemek amacıyla, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri derhal bölgeye yönlendirildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, 1 helikopter, 20 arazöz, 10 su tankı ve 10 ilk müdahale aracıyla birlikte çok sayıda orman işçisi katıldı. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, yangın kontrol altına alındı ancak 7 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor ve yetkililer, soğutma işlemlerinin titizlikle sürdüğünü belirtiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.