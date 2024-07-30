Kahramanmaraş'taki Orman Yangını: Şaka Amaçlı Torpil Patlatma Nedeniyle Çıktı

Kahramanmaraş’ta Orman Yangınına Neden Olan Şaka

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 80 hektarlık alanı etkileyen orman yangını, şaka amaçlı patlatılan torpil nedeniyle çıktı. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle 18 saatte kontrol altına alındı.

Yangının Sebebi ve Gelişmeler

Yangının çıktığı Suçatı Mahallesi, Fırnız Mesire Alanı yakınlarındaki ormanlık alanda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlı M.S. (20) tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda gözaltına alınan M.S., adliyeye sevk edildi. Sorgusunda, "Arkadaşlarıma şaka yapmak amaçlı torpil patlattık. Olaydan dolayı üzgünüm." diyerek yangını kasten çıkarmadığını savundu.

Yangın Kontrol Altında

28 Temmuz Pazar günü meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, 80 hektarlık alanın yangından etkilendiği bildirildi. Yangın sonrası bölgedeki flora ve fauna için yetkililerce değerlendirmeler yapılmakta.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan ve 80 hektarlık alanda etkili olan orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.