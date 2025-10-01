Kahramanmaraş'tan Suriye'ye İnsani Yardım Gönderildi

Şahbaz Derneği öncülüğünde toplanan malzemeler, Lazkiye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Suriye'ye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:24
Kahramanmaraş'tan Suriye'ye İnsani Yardım Gönderildi

Kahramanmaraş'tan Suriye'ye İnsani Yardım Gönderildi

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği'nin kampanyası tamamlandı

Kahramanmaraş'ta Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği tarafından başlatılan kampanya ile temin edilen yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi.

Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, AFAD İl Müdürlüğü önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hayırseverlerin desteğiyle alınan 45 akülü tekerlekli sandalye, 100 gıda kolisi, 300 parça kıyafet, 100 ayakkabı, 200 kırtasiye seti ve 12 halı'nın Suriye'nin Lazkiye kentindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Yardımları taşıyan bir aracın Hatay'ın Yayladağı Sınır Kapısı'na ulaştığını dile getiren Şahbazlı, diğer aracı ise bugün göndereceklerini belirtti.

Şahbazlı, "Türkmen Dağı'nda savaş mağduru engelli kardeşlerimize tekerlekli sandalye teslimi gerçekleştireceğiz. Amacımız, savaş mağduru, engelli, yaşlı her mazlumun yanında olmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan araç, Suriye'ye uğurlandı.

Programa, AFAD İl Müdür Yardımcısı Erdal Kan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mutlu Kaya ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş'ta Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği tarafından başlatılan...

Kahramanmaraş'ta Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği tarafından başlatılan kampanya ile temin edilen yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi.

Kahramanmaraş'ta Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği tarafından başlatılan...

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
2
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
3
Antalya Kitap Fuarı 3 Ekim'de açılıyor: Zülfü Livaneli onur konuğu
4
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
5
Merz'ten AB'ye çağrı: Bürokrasi azaltılmalı
6
Ankara'da 3 ilçe susuz kalacak: Altındağ, Mamak, Gölbaşı'ya su kesintisi

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam