Kahta'da Akülü Oyuncak Arabalarla Ameliyathane Yolculuğu

Kahta Devlet Hastanesi'nde ameliyat olacak çocuklar, akülü oyuncak arabalarla eğlence eşliğinde ameliyathaneye götürülerek korku ve stresleri azaltılıyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:44
Kahta'da Akülü Oyuncak Arabalarla Ameliyathane Yolculuğu

Kahta'da Akülü Oyuncak Arabalarla Ameliyathane Yolculuğu

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi yeni uygulamayla ameliyat olacak çocukları akülü oyuncak arabalarla ameliyathaneye taşıyor. Uygulama, özellikle sünnet için gelen çocukların daha rahat ve mutlu bir süreç geçirmesini amaçlıyor.

Uygulamanın işleyişi ve etkileri

Hastane yönetimi tarafından temin edilen akülü oyuncak araçlar sayesinde çocuklar, daha önce sedye veya tekerlekli sandalye ile götürüldükleri ameliyathaneye artık eğlenerek ulaşıyor. Uygulama, çocukların ameliyat öncesi yaşadığı kaygı ve stresi azaltırken, hastane ortamına daha kolay uyum sağlamalarına da katkı sunuyor.

Başhekimden değerlendirme

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada çocukların psikolojisinin en az fiziksel sağlıkları kadar önemli olduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Akel, "Çocuklarımız ameliyat sürecinde korku ve endişe yaşayabiliyor. Biz de bu korkuları en aza indirmek, onların ameliyathaneye daha huzurlu ve mutlu girmelerini sağlamak amacıyla akülü araba uygulamasını başlattık. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, uygulamanın ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor" dedi.

Ailelerin ve sağlık çalışanlarının uygulamayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Kahta Devlet Hastanesi uygulamayı yaygınlaştırmayı hedefleyerek çocuk dostu sağlık hizmetleriyle örnek olmaya devam ediyor.

KAHTA’DA ÇOCUKLARA AMELİYATHANEYE GİDEN YOL OYUNLA BAŞLIYOR

KAHTA’DA ÇOCUKLARA AMELİYATHANEYE GİDEN YOL OYUNLA BAŞLIYOR

KAHTA’DA ÇOCUKLARA AMELİYATHANEYE GİDEN YOL OYUNLA BAŞLIYOR

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Gerçek Buz Pistleri: Kültürpark ve Bostanlı'da Kış Keyfi
2
Tirilye'de 2026 Denizden Haç Çıkarma Töreni — Metropolit Maksimos Yönetiminde Ayin
3
Taksim'de Kar: İstiklal Caddesi Beyaza Büründü
4
Beylikdüzü'nde Trafik Durdu
5
Sultangazi Beyaza Büründü — İstanbul'da Kar Manzarası
6
Sancaktepe Belediyesi'nden 24 Esaslı Kış Mücadelesi: 85 Araç, 750 Personel Hazır
7
Bahçelievler'de Lapa Lapa Kar: Yenibosna E-5 Havadan Görüntülendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları