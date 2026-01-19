Kahta'da Akülü Oyuncak Arabalarla Ameliyathane Yolculuğu

Adıyaman’ın Kahta Devlet Hastanesi yeni uygulamayla ameliyat olacak çocukları akülü oyuncak arabalarla ameliyathaneye taşıyor. Uygulama, özellikle sünnet için gelen çocukların daha rahat ve mutlu bir süreç geçirmesini amaçlıyor.

Uygulamanın işleyişi ve etkileri

Hastane yönetimi tarafından temin edilen akülü oyuncak araçlar sayesinde çocuklar, daha önce sedye veya tekerlekli sandalye ile götürüldükleri ameliyathaneye artık eğlenerek ulaşıyor. Uygulama, çocukların ameliyat öncesi yaşadığı kaygı ve stresi azaltırken, hastane ortamına daha kolay uyum sağlamalarına da katkı sunuyor.

Başhekimden değerlendirme

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada çocukların psikolojisinin en az fiziksel sağlıkları kadar önemli olduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Akel, "Çocuklarımız ameliyat sürecinde korku ve endişe yaşayabiliyor. Biz de bu korkuları en aza indirmek, onların ameliyathaneye daha huzurlu ve mutlu girmelerini sağlamak amacıyla akülü araba uygulamasını başlattık. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, uygulamanın ne kadar doğru bir adım olduğunu gösteriyor" dedi.

Ailelerin ve sağlık çalışanlarının uygulamayı memnuniyetle karşıladığı belirtildi. Kahta Devlet Hastanesi uygulamayı yaygınlaştırmayı hedefleyerek çocuk dostu sağlık hizmetleriyle örnek olmaya devam ediyor.

