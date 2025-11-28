Kahta’da İlk Kitap Fuarı Yoğun İlgiyle Açıldı

Kahta’da ilk kez açılan kitap fuarı, 75 yayınevi ve 70'ten fazla yazarın katılımıyla yoğun ilgi gördü; fuar 30 Kasım’a kadar açık.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:17
Adıyaman’ın Kahta ilçesi, tarihindeki ilk kitap fuarına ev sahipliği yapıyor. Kahta Belediyesi öncülüğünde Ramazan Çarşısı’nda açılan fuara Türkiye’nin önde gelen yayınevleri katıldı ve halkın ilgisi yoğun oldu.

Fuarda dikkat çeken ayrıntılar

Etkinlikte 75 yayınevi yer alırken, 70'ten fazla yazar okurlarıyla buluşuyor. Toplam 50 stand ile düzenlenen fuarda vatandaşlar kitapları uygun fiyata alma imkanı buldu, yazarlarla sohbet edip kitaplarına imza almayı da ihmal etmedi.

3 bin öğrenci için belediye tarafından verilen hediye çekleri sayesinde genç kitapseverler fuarı gezdi ve kitaplara dokunma fırsatı yakaladı. Etkinliğin kapanış tarihinin 30 Kasım olduğu belirtildi.

Başkan Mehmet Can Hallaç: Kahta’da kültür haftası yaşandı

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, fuarın açıldığı günden bu yana halktan gelen yoğun ilgiyi vurguladı. Hallaç, geçen hafta cumartesi gününden itibaren fuarın açık olduğunu, beklenenden fazla katılım olduğunu ve Kahta’nın ne kadar kitaba ihtiyaç duyduğunu gördüklerini söyledi.

Başkan Hallaç, etkinlikte Adıyamanlı yaklaşık 30 yazarın da imza günü ve söyleşiler gerçekleştirdiğini belirterek, ailelerin çocuklarının elektronik cihazları kapatıp kitap okuduğunu bildirmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti. Hallaç ayrıca belediye olarak öğrencilere ve öğretmenlere hediye çekleri verdiklerini, dolu dolu bir hafta geçirdiklerini ve fuarı gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Yazarlar: Önemli anlara tanıklık ettik

Fuara katılan yazarlar da etkinliğin önemine dikkat çekti. Yazar Dr. Hikmet Kızıl, Kahta’da uzun süredir özlemi duyulan bir kültür ortamının oluştuğunu, halkın ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini ve yazar-okur buluşmalarının önemli anlara tanıklık etmesini sağladığını söyledi.

Yazar Yahya Çiçek, beklentilerinin üzerinde bir ilgi gördüklerini belirterek etkinliğin devamını diledi. Yazar Ahmet Tepe ise Kahta’da ilk kez düzenlenen organizasyonu övdü ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuar, Kahta halkı ve öğrencilerin yoğun katılımıyla dikkat çekiyor; etkinlik 30 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

