Kahta'da Parkın Adı Çocukların Oylarıyla 'Özgürlük' Oldu

Kahta Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan parkın adı, kurulan sandıkta 250 çocuğun oyuyla belirlendi; ikinci turda 'Özgürlük' seçildi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 12:07
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 12:25
Kahta'da parkın adı çocukların oylarıyla belirlendi

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan parkın ismi, mahalle çocuklarının katıldığı halk oylamasıyla belirlendi.

Çocukların talebi üzerine mahalleye kurulan sandıkta toplam 250 çocuk oy kullandı. İlk turda "Narin Güran" ile "Özgürlük" eşit oy alınca sonuç belirlemek için ikinci kez sandık kuruldu.

Yapılan ikinci turda en fazla oy alan isim "Özgürlük" oldu ve parkın resmi adı olarak kabul edildi.

Yetkililerden açıklamalar

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yapılan seçim sonucuna saygı göstereceklerini ve çocukların verdiği karara uyacaklarını ifade etti.

Mahalle Muhtarı Orhan Demirgüç ise çocukların demokrasiyi sahiplenmesinin gelecek adına umut verici olduğunu dile getirdi.

