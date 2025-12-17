Kahta'da Prostat Kanseri Tanısı İlçede: TRUS-Bx Hizmete Girdi

Kahta Devlet Hastanesi, prostat kanserinin tanısında kritik bir yöntem olan Transrektal Prostat Biyopsisi (TRUS-Bx) uygulamasını ilk kez hayata geçirerek, hastaların çevre illere sevk edilmesine gerek kalmamasını sağladı.

Uygulama ve ekip

İşlem, Üroloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sibal ve alanında deneyimli sağlık ekibi tarafından modern tıbbi teknikler eşliğinde başarıyla gerçekleştirildi. TRUS-Bx yöntemi ile prostat dokusundaki şüpheli alanlardan hedefe yönelik biyopsi alınabiliyor.

Erken teşhis ve hasta konforu

TRUS-Bx, tanı sürecini hem daha güvenilir hem de hasta açısından daha konforlu hale getiriyor; hedefe yönelik biyopsi sayesinde yanlış negatif sonuç riski azalıyor ve tanı süreci hızlanıyor.

İlçede sağlık hizmetlerine etkisi

Yeni uygulama ile prostat kanserinde erken teşhis imkanları güçlendi ve il dışına yapılan hasta sevklerinde belirgin bir azalma sağlandı. Hastalar tanı ve tedavi süreçlerine kendi ilçelerinde daha hızlı erişebilir hale geldi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel şunları söyledi: "Amacımız, vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine başka merkezlere gitmek zorunda kalmadan ulaşabilmesini sağlamak. Bu doğrultuda teknik altyapımızı güçlendirmeye, hekim kadromuzu ve uzmanlık alanlarımızı genişletmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kâhta Devlet Hastanesi, bölge halkına güven veren ve çağdaş tıbbın imkânlarını sunan bir sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."

Bu adım, Kahta'da sağlık altyapısının güçlendiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve hastanenin bölgesel sağlık hizmetlerindeki rolünü daha da pekiştiriyor.

KAHTA’DA PROSTAT KANSERİ TANISI YERİNDE YAPILACAK