DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Kahta'da Prostat Kanseri Tanısı İlçede: TRUS-Bx Hizmete Girdi

Kahta Devlet Hastanesi, TRUS-Bx uygulamasını başlatarak prostat kanseri tanısını ilçeye taşıdı; sevk oranları azaldı, erken teşhis imkânı güçlendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:06
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:06
Kahta'da Prostat Kanseri Tanısı İlçede: TRUS-Bx Hizmete Girdi

Kahta'da Prostat Kanseri Tanısı İlçede: TRUS-Bx Hizmete Girdi

Kahta Devlet Hastanesi, prostat kanserinin tanısında kritik bir yöntem olan Transrektal Prostat Biyopsisi (TRUS-Bx) uygulamasını ilk kez hayata geçirerek, hastaların çevre illere sevk edilmesine gerek kalmamasını sağladı.

Uygulama ve ekip

İşlem, Üroloji Uzmanı Op. Dr. İbrahim Sibal ve alanında deneyimli sağlık ekibi tarafından modern tıbbi teknikler eşliğinde başarıyla gerçekleştirildi. TRUS-Bx yöntemi ile prostat dokusundaki şüpheli alanlardan hedefe yönelik biyopsi alınabiliyor.

Erken teşhis ve hasta konforu

TRUS-Bx, tanı sürecini hem daha güvenilir hem de hasta açısından daha konforlu hale getiriyor; hedefe yönelik biyopsi sayesinde yanlış negatif sonuç riski azalıyor ve tanı süreci hızlanıyor.

İlçede sağlık hizmetlerine etkisi

Yeni uygulama ile prostat kanserinde erken teşhis imkanları güçlendi ve il dışına yapılan hasta sevklerinde belirgin bir azalma sağlandı. Hastalar tanı ve tedavi süreçlerine kendi ilçelerinde daha hızlı erişebilir hale geldi.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel şunları söyledi: "Amacımız, vatandaşlarımızın nitelikli sağlık hizmetlerine başka merkezlere gitmek zorunda kalmadan ulaşabilmesini sağlamak. Bu doğrultuda teknik altyapımızı güçlendirmeye, hekim kadromuzu ve uzmanlık alanlarımızı genişletmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Kâhta Devlet Hastanesi, bölge halkına güven veren ve çağdaş tıbbın imkânlarını sunan bir sağlık merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor."

Bu adım, Kahta'da sağlık altyapısının güçlendiğinin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve hastanenin bölgesel sağlık hizmetlerindeki rolünü daha da pekiştiriyor.

KAHTA’DA PROSTAT KANSERİ TANISI YERİNDE YAPILACAK

KAHTA’DA PROSTAT KANSERİ TANISI YERİNDE YAPILACAK

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
3
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
4
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
5
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
6
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti
7
Konya'da tüp patlaması: Ali Göçer (69) depo yangınında hayatını kaybetti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık