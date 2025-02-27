Kaja Kallas: 'ABD ile Kavga Başlatmamaya Çalışıyoruz'

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Kritik Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Washington'da düzenlenen bir etkinlikte ABD ile ilişkilerin önemine değinerek, "Amerika Birleşik Devletleri ile herhangi bir kavga ya da savaş başlatmamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın NATO'ya Üyeliği

Kallas, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin ittifakı güçlendireceği mesajını verdi. Kallis, "Eğer güçlü bir NATO ile ilgileniyorsanız, o zaman en güçlü ordu Ukrayna ordusudur. Onları da dahil edersek çok güçlü bir NATO'ya sahip oluruz" dedi.

ABD-AB İlişkilerinin Önemi

Kallas, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin göreve geldiğini hatırlatarak, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Farklı konularda her zaman aynı fikirde olmayabiliriz; ancak müttefikler oturup endişelerini tartışır ve çözümler üretir" şeklinde konuştu.

AB ve Türkiye İlişkileri

Kallas, AB olarak içe kapanmanın bir seçenek olmadığını ve diğer ülkelere ihtiyaç duyduklarını belirtti. "Örneğin, Türkiye'ye ihtiyacımız var. Birleşik Krallık endüstrisine de ihtiyacımız var" ifadeleriyle ilgili önemini vurguladı.

ABD Başkanı Trump ise geçtiğimiz günlerde AB'nin ABD'yi mahvetmek amacıyla kurulduğunu belirtse de, kendi yönetimi döneminde bunun olmayacağını ifade etmişti.