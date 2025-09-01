Kaja Kallas: Filistin'i Tanımak İki Devletli Çözümü Canlı Tutacak

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Slovenya'da düzenlenen Bled Stratejik Forumunda yaptığı konuşmada, Filistin devletini tanıyan ülkelere verilen desteğin iki devletli çözümü ayakta tutacağını söyledi.

AB'nin Tutumu ve Gazze Eleştirileri

AB'nin Gazze konusundaki tutumunun "çifte standart" olarak eleştirilmesi üzerine Kallas, "Evet, Orta Doğu ve Gazze konusunda birlik olamadık. Yani, bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı. Yapamadık. Peki neden? Çünkü 27 üye ülkemiz var. Biliyorsunuz, Ukrayna konusunda ortak bir tutumumuz var ancak Orta Doğu'da olup bitenler konusunda farklı sebeplerimiz var, bazı tarihsel sebepler, bazı başka sebepler." dedi.

Kallas, AB'nin güvenilirliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünü ve bu yüzden üye ülkeleri ortak pozisyonda buluşturabilmek için "çok zorladığını" belirtti. "İsrail'e sürekli baskı yapıyoruz. İnsani yardımın en büyük sağlayıcısı biziz. Filistin yönetiminin en büyük destekçisi biziz. İki devletli çözümü ayakta tutan biziz ve birçok üye ülke bu konuda çok iyi çalışmalar yapıyor."

AB'nin yeterli tepkiyi veremediğini kabul eden Kallas, "Gerçekten karar alamamamız, tepki veremememiz beni çok büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sunduğumuz önerilerde nitelikli çoğunluğa bile sahip değiliz." ifadelerini kullandı.

Kişisel Duygular ve İnsani Kayıplar

Kallas, kişisel duygularını şöyle dile getirdi: "Şahsen elbette, tüm bunları duyuyorum. Yani buraya geldiğinizde protestoları ve her şeyi duyuyorsunuz ve bu hiç de kolay değil. Öncelikle elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen bunun yeterli olmamasından hayal kırıklığını yaşıyorum çünkü bu insani felaket hala devam ediyor. Bu yüzden üye ülkelerle ortak bir tutum sergilemek için çalışmaya devam ediyorum."

Kallas ayrıca, İsrail üzerinde asıl etki sahibi ülkenin ABD olduğuna işaret ederek, AB'nin "daha çok insani yardımla ilgili yardımcı olmaya çalıştığını" söyledi.

Filistin'in Tanınması ve İki Devletli Çözüm

Fransa öncülüğündeki 8 Avrupa ülkesinin Filistin'i tanımasının anımsatılması üzerine Kallas, "Bu, ölümleri durduracak mı? Muhtemelen hayır ancak iki devletli çözümü canlı tutacak. Tekrar ediyorum, Avrupa bu konuda herkesten daha güçlü bir destekçi ve herkes iki devletli çözümü destekliyor. Yani iki devletli olmak için, bu seviyeye ulaşacak daha güçlü ve eşit bir Filistin devletine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu ve UCM Kararı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama emri nedeniyle AB ülkelerine alınmaması gerektiği görüşü sorulduğunda Kallas, "Bu kararı vermek üye ülkelere kalmış ancak tabi oldukları uluslararası düzenlemelere ve anlaşmalara uymalılar. Yani uluslararası hukuk böyleyse, öyledir. Bu da size cevabı veriyor." yanıtını verdi.