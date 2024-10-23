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Kaja Kallas'tan Rusya ve Çin'e Uyarılar

AB'nin yeni Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa'nın güvenliğini artırmak için Rusya ve Çin'e karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:22
Kaja Kallas'tan Rusya ve Çin'e Uyarılar

AB'nin Yeni Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Açıklamalar

Estonya'nın ilk kadın Başbakanı Kaja Kallas, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi olarak önerilmesi bekleniyor. Kallas, görevi boyunca Avrupa'nın güvenliğini güçlendirmenin önceliği olacağını belirtti.

Rusya ve Çin'e Karşı Hazırlık Vurgusu

Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerine yazılı olarak verdiği yanıtta, küresel sorunları ele almanın aciliyet arz ettiğini ifade etti. Kısa vadeli önceliklerinin, süregelen Rusya-Ukrayna savaşı ve AB'nin güvenlik ile savunmasının güçlendirilmesi olduğunu dile getirdi.

Kallas, "Rusya'nın emperyalist rüyasının asla ölmediğini uzun zamandır başkalarına söyleyen bir ülkenin vatandaşı olarak Avrupa'nın güvenliği benim için son derece kişiseldir." şeklinde bir açıklama yaptı.

Diğer Aktörlere Dikkat!

Çin, Kuzey Kore ve İran gibi ülkelerin, Rusya'ya savaşta destek verdiğine dikkat çeken Kallas, "Bu aktörler, karşılıklı bağımlılıkları silah olarak kullanmayı ve toplumlarımızın açıklığını bize karşı kullanmayı amaçlıyor. Bunun için hazırlıklı olmalıyız." dedi.

Filistin-İsrail Sorununda İki Devletli Çözüm

Kallas, AB'nin Orta Doğu'da insani çabaların ön saflarında yer alacağını ve tüm aktörlerle birlikte çalışarak adil bir barış arayışını destekleyeceğini söyledi. Filistin ve İsrail meselesinde ise iki devletli çözümün teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Göreve Başlama Süreci

Kallas'ın göreve başlaması için 4-12 Kasım tarihlerinde AP'nin ilgili komitelerine katılarak programını anlatması gerekecek. Ardından yeni AB Komisyonu, AP Genel Kurulu'nda güvenoyu alması bekleniyor. Bu süreç yıl sonu itibarıyla tamamlanacak.

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