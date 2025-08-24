DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.672.427,07 0,7%

Kajiki Tayfunu: Vietnam'da Şiddetli Yağış ve Sel Uyarısı

Vietnam, yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle şiddetli yağış, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıldı; 350 bin kolluk görevlendirildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:18
Kajiki Tayfunu: Vietnam'da Şiddetli Yağış ve Sel Uyarısı

Kajiki Tayfunu: Vietnam'da Şiddetli Yağış ve Sel Uyarısı

Vietnam, yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle şiddetli yağış, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıldı.

Yetkililerin açıklaması

Vietnam News'ün haberine göre, Vietnam Ulusal Hidrometeorolojik Tahmin Merkezi yaklaşan tayfuna işaret ederek bazı bölgelerde yoğun yağış, sel ve toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.

Alarmlar ve önlemler

Bazı nehirlerde yükselen su seviyeleri nedeniyle 2 ve 3. seviye alarm verildi. Savunma Bakanlığı ise tayfunla mücadele kapsamında yaklaşık 350 bin kolluk kuvveti ve 8 bin 200 askeri araç görevlendirdi.

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda dün 4. seviye acil durum ilan edilmişti.

Kajiki Tayfunu, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Demre Açıklarında Yelkenlide Yaralanan Moldovalı Turiste Sahil Güvenlik Müdahalesi
2
Suriye'de 30 Milyon Dolarlık Sağlık Projesi: Sağlık Bakanlığı ve Alameen İşbirliği
3
Sudan'da 14 Milyon Yerinden Edildi: Şam Maslahatgüzarı Hasan HDK'yi Suçladı
4
Erbakan: Bugün Türkiye'de 14 milyon işsiz — Yeniden Refah Isparta Kongresi
5
Bahçeli Talimatıyla Hacıbektaş Cemevi İçin 'Canların Türküsü' Bestelendi
6
Adana Saimbeyli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 2 Kişi Öldü
7
İspanya'da Orman Yangınları 407 Bin Hektarı Aştı

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı