Kajiki Tayfunu: Vietnam'da Şiddetli Yağış ve Sel Uyarısı

Vietnam, yaklaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle şiddetli yağış, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıldı.

Yetkililerin açıklaması

Vietnam News'ün haberine göre, Vietnam Ulusal Hidrometeorolojik Tahmin Merkezi yaklaşan tayfuna işaret ederek bazı bölgelerde yoğun yağış, sel ve toprak kaymalarına karşı uyarıda bulundu.

Alarmlar ve önlemler

Bazı nehirlerde yükselen su seviyeleri nedeniyle 2 ve 3. seviye alarm verildi. Savunma Bakanlığı ise tayfunla mücadele kapsamında yaklaşık 350 bin kolluk kuvveti ve 8 bin 200 askeri araç görevlendirdi.

Çin'in güneyindeki Haynan Adası'nda dün 4. seviye acil durum ilan edilmişti.

Kajiki Tayfunu, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda oluşan 13. tayfun olarak kayıtlara geçti.