Kalbinizi Soğuktan Koruyun: Dr. Ercan Türk'ün 10 Altın Önerisi

Kalbinizi Soğuktan Koruyun: 10 Altın Öneri

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ercan Türk, soğuk havalarda grip ve solunum yolu enfeksiyonlarının arttığını, kalp hastalarında bu enfeksiyonların daha ağır seyrettiğini belirtti. Dr. Türk, kış aylarında kalp sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak şu uyarıda bulundu:

'Soğuk havayla birlikte damarlar büzüşüyor, kan basıncı yükseliyor ve kalbin iş yükü önemli ölçüde artıyor' dedi.

1. Grip ve enfeksiyonları hafife almayın

Soğuk havada grip ve solunum yolu enfeksiyonları artar. Kalp hastalarında bu enfeksiyonlar daha ağır seyredebileceği için ateşli ve şiddetli belirtiler varsa mutlaka sağlık kuruluşuna başvurun.

2. Ani ısı değişimlerinden kaçının

Çok sıcak bir ortamdan soğuk havaya aniden çıkmak kalp üzerinde ani stres oluşturur. Dışarı çıkmadan önce birkaç dakika serin bir ortamda bekleyerek vücudun uyum sağlamasına yardımcı olun.

3. İlaçlarınızı düzenli kullanın

Kalp, tansiyon ve kolesterol ilaçlarının kış aylarında da aksatılmadan alınması hayati önem taşır. İlaçların bırakılması veya doz atlanması ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

4. Kalın ve kat kat giyinin

Vücut ısısının önemli bir kısmı baş bölgesinden kaybedilir. Soğukta kan koyulaşır, pıhtılaşma eğilimi artar ve damarlar büzüşür; bu da tansiyon yükselmesine ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olur. Bu nedenle bere, sıcak tutan göğüs giysileri ve eldiven gibi koruyucu kıyafetleri tercih edin.

5. Egzersizi ihmal etmeyin

Düzenli egzersiz; tansiyonun düşmesine, kalp ritminin düzenlenmesine, kilo kontrolüne ve kalp krizi riskinin azalmasına katkı sağlar. Kış aylarında da uygun şartlarda egzersize devam edin.

6. Ağır fiziksel aktiviteleri sınırlayın

Soğuk havada ani ve yoğun efor, kalbin oksijen ihtiyacını artırır. Bahçe işleri veya kar küreme gibi zorlayıcı işler sırasında kendinizi fazla zorlamayın; kalp krizi riskine karşı dikkatli olun.

7. Beslenmenize özen gösterin

Kışın artan yağlı ve tuzlu besin tüketimi kalp sağlığını olumsuz etkiler. Sebze, meyve ve liften zengin besinler tercih edin ve yeterli su tüketmeyi ihmal etmeyin; susamayı beklemeyin.

8. D vitamini düzeyinizi kontrol ettirin

Kış aylarında güneş ışığı azalması nedeniyle D vitamini eksikliği sık görülür. Belirgin D vitamini eksikliği kalp hastalığı riskini artırabilir; seviyenizi ölçtürün ve gerekirse tedavinizi aksatmayın.

9. Sigara ve alkolden uzak durun

Soğuk havada alkol tüketimi vücutta yanlış bir sıcaklık hissi yaratır, damar genişlemesine ve ısı kaybının artmasına neden olur. Alkol ve sigara, soğuğun kalp üzerindeki olumsuz etkilerini artırır; bu alışkanlıklardan kaçının.

10. Tatil ve mekan seçiminde ılıman bölgeleri tercih edin

Kalp sağlığı için ideal ortam sıcaklığı 18-24 derece arasındadır. 12 derecenin altındaki havalarda kalp krizi riski artmaya başlar. Özellikle kış sporlarıyla ilgilenmiyorsanız tatil ve konaklama tercihinizi ılıman iklimlerden yana kullanın.

Dr. Ercan Türk'ün bu önerileri, soğuk havalarda kalbinizi korumanıza yardımcı olacak pratik ve bilimsel temelli adımları içeriyor.

