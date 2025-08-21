Kalendiya'da Filistinli Öldürüldü: İsrail'in 'Havalı Tabanca' İddiası

Olayın Detayları

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir kontrol noktasında kendilerine silah çektiği iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü.

Ordu açıklamasına göre olay, Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki Kalendiya kontrol noktasında gerçekleşti. Açıklamada, saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen kişinin ateş açılarak vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, öldürülen Filistinlinin atış eğitimlerinde de kullanılan havalı tabanca taşıdığının tespit edildiği aktarıldı. Öldürülen kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Bağlam

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu süreçte İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 1000'in üzerinde Filistinli öldürüldü, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı, 18 bin 500'den fazla kişi de gözaltına alındı.