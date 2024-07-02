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Kalkan-25" operasyonunda 149 İnsan Kaçakçısı ve 2.563 kaçak göçmen yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada düzenlenen "Kalkan-25" operasyonlarında 149 insan kaçakçılığı organizatörü ve 2.563 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 09:33
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 09:33
Kalkan-25" operasyonunda 149 İnsan Kaçakçısı ve 2.563 kaçak göçmen yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı yürüttüğü mücadelede kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Yerlikaya, hiçbir düzensizliğe izin verilmeyeceğini ve provokatörlere fırsat tanınmayacağını vurguladı.

OPERASYONUN DETAYLARI

 "Kalkan-25" operasyonlarının bir haftalık sürecinde, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik 100 operasyon düzenlendi. Yerlikaya, operasyonlarda 149 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 42'sinin tutuklandığını ve 21'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti. Diğer yakalanan organizatörlerin işlemleri ise devam ediyor.

İNSAN HAKLARINA VE HUKUKA SAYGI

Yerlikaya, Türkiye'nin milli menfaatleri doğrultusunda, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden göçle mücadeleye devam edeceğini ifade etti. Bu mücadelenin insan haklarına, hukuka ve medeniyet değerlerine uygun bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Yerlikaya, "Provokatörlere izin vermedik, vermeyeceğiz," dedi.

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