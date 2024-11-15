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Kalkan-29 Operasyonunda 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Esenyurt'ta yapılan Kalkan-29 operasyonunda 242 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme işlemleri başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 08:59
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 08:59
Kalkan-29 Operasyonunda 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kalkan-29 Operasyonu ile 242 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen Kalkan-29 operasyonunda toplamda 242 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu operasyonun Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyon Detayları ve Uygulamalar

Bakan Yerlikaya'nın belirttiğine göre, operasyon esnasında park-bahçeler, oteller ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda yol uygulamaları ve denetimler yapıldı. 370 polis, 93 göç idaresi personeli ve 31 mobil göç noktası aracı ile eş zamanlı gerçekleştirilen bu operasyonda, yabancı uyruklu şahısların ülkemizde yasal kalış durumları kontrol edildi.

Esenyurt'un çeşitli mahallelerinde konuşlandırılan 31 adet mobil göç noktası aracıyla birlikte 4,765 yabancının kimlik ve parmak izi sorgulamaları yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, bu kişilerin 242'sinin düzensiz göçmen olduğu ortaya çıktı.

Düzensiz Göçmenlerin Geri Gönderilmesi

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin, ülkelerine geri gönderilmesi işlemleri de hemen başlatıldı. Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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