Kalman-Lamb: İsrail'in Spor Müsabakalarından Men Edilmesi Yasal Yükümlülüktür

MUHAMMET İKBAL ARSLAN - New Brunswick Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Irish Sport for Palestine üyesi Nathan Kalman-Lamb ile söyleşi

New Brunswick Üniversitesi öğretim görevlisi ve Irish Sport for Palestine üyesi Nathan Kalman-Lamb, İsrail'in uluslararası spor müsabakalarından men edilmesinin ülkelerin hukuki yükümlülüğü olduğunu söyledi. Kalman-Lamb, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken bu adımın hem emsallerine hem de uluslararası raporlara dayandığını vurguladı.

Kalman-Lamb, bunun mümkün olduğunun örneğini Rusya-Ukrayna savaşında görüldüğünü belirterek, 'Peki bunun mümkün olduğunu nasıl biliyoruz? Çünkü Rusya, Ukrayna'yı işgalinden (Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından) neredeyse 3 gün sonra tüm uluslararası sporlardan menedildi' dedi. Bu örneğin UEFA, FIFA, Uluslararası Tenis Federasyonu veya Uluslararası Olimpiyat Komitesi gibi kuruluşların, bir devletin oyun alanı dışındaki eylemleri nedeniyle spor faaliyetlerinden men etme adımını attığını gösterdiğini ifade etti.

Uluslararası hukuka inanılıyorsa İsrail'in her türlü uluslararası ortamdan men edilmesi gerektiğini söyleyen Kalman-Lamb, ilgili bağımsız soruşturma ve araştırma raporlarına atıfta bulundu. Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ile Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği gibi kuruluşların Gazze konusunda raporlar yayımladığını hatırlattı.

Kalman-Lamb, bu raporların 'söz konusu soykırım eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çok özel yükümlülüklerimiz olduğu' anlamına geldiğini belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

Tüm bu kuruluşların İsrail'i yasaklaması gerçek bir yasal yükümlülüktür ve bunu yapmamaları, uluslararası hukukun şu an için işlemediği anlamına gelir dedi.

UEFA'nın İsrail'i uluslararası müsabakalardan men etme ihtimaline ilişkin son dönemde çıkan haberler hakkında Kalman-Lamb, bu söylentilere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini; söz konusu haberlerin İsrail kaynaklı olabileceğini ve görüştüğü kişilerin şu an için böyle bir toplantının gerçekleşmeyeceğini aktardığını söyledi. UEFA Yürütme Kurulunun bir sonraki toplantısının aralıkta yapılacağını da hatırlattı.

Kalman-Lamb ayrıca Kanada'daki Davis Kupası maçlarında İsrail'in yer almaması için kampanya yürüttüklerini; İrlanda, İspanya ve İtalya'da da İsrail'in müsabakalara katılımını protesto etmek amacıyla karşı kampanyalar düzenlendiklerini söyledi. Bu eylemlerin küresel bir hareket niteliği taşıdığını vurguladı ve UEFA'nın da İsrail'i yasaklamasını umduklarını belirtti.

2026 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkelerden biri olan Kanada bağlamında da protestoların devam edebileceğini kaydeden Kalman-Lamb, katılımcılara şu soruyu yöneltti: 'Bir spor etkinliğinde küçük bir cezayla karşılaşmak mı, yoksa devam eden bir soykırımı protesto etmek ve güçlü bir mesaj göndermek mi daha önemlidir?' Tüm bu eylemlerin daha geniş tarihsel bir bağlam içinde değerlendirilmesi gerektiğini ekledi.