Kalp Krizi Riski Azaltılabilir: Uzman İpuçları

Kalp Krizi Vakalarını Önlemek Mümkün

Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz, kalp sağlığını korumanın yollarını paylaştı. Aydınyılmaz, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmeyle birlikte sigara ve alkol tüketiminin azaltılmasının kalp krizi vakalarını %80 oranında önleyebileceğini belirtti.

Kalp Sağlığı Haftasında Önemli Bilgiler

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında AA muhabirine değerlendirme yapan Aydınyılmaz, kalp damar hastalıkları kaynaklı ölümlerin hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir sorun olduğunu vurguladı. Ülkede her yıl yaklaşık 300 bin kişi, kalp krizi geçiriyor. Bu hastaların bir kısmı, kriz sonucunda yaşanan komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybediyor. Kalp hastalıklarının %80’inin engellenebilir risk faktörlerine bağlı olduğunu hatırlatan uzman, hareketsiz yaşam tarzı, hipertansiyon, diyabet gibi faktörlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Risk Faktörleri ve Kontrol

Doç. Dr. Aydınyılmaz, hipertansiyon, obezite, stres ve hava kirliliği gibi diğer risk faktörlerinin kalp sağlığını olumsuz etkilediğini dile getirerek, bu risklerden birine sahip olan bireylerin yılda en az bir kez kardiyolojik muayeneye gelmelerinin önemine dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre ülkemizde her yıl 300 bin, dünya genelinde ise yaklaşık 17 milyon insan kalp krizi geçiriyor.

Fiziksel Aktivite ve Beslenmenin Önemi

Aydınyılmaz, fiziksel aktiviteye ilişkin olarak, yetişkinlerin haftada 150 ila 300 dakika hafif düzeyde egzersiz yapmasını önerdi. Yürüyüş, hafif bisiklet sürme gibi aktivitelerin yanı sıra haftada bir veya iki gün direncin artırılması için direnç egzersizleri de yapılmasını tavsiye etti. Bu düzenli fiziksel aktivite, hastaların ideal kiloya ulaşmalarına, kolesterol seviyelerinin düşmesine ve stres seviyesinin azalmasına yardımcı olacaktır.

Beslenme Alışkanlıkları

Beslenme konusunda ise Akdeniz tipi beslenmeyi öneren Aydınyılmaz, bitkisel içeriklerin zengin, hayvansal ürünlerin ise sınırlı tüketilmesi gerektiğini belirtti. Kırmızı et, işlenmiş gıdalar gibi ürünlerin azaltılması, haftada bir veya iki gün balık tüketimi kalp sağlığı açısından beslenmenin temel taşları arasında yer alıyor.

Öneriler ve Önlemler

Aydınyılmaz, 40 yaş üzerindeki bireylerin yıllık muayenelere gelmelerini isteyerek, kontrolsüz şeker hastalığı ve sigara tüketiminin kalp damar sağlığını olumsuz etkilediğini vurguladı. Sigara, alkol ve şeker hastalığının kalp sağlığına en zararlı faktörler olduğunu belirtti. Sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile bu risklerden uzak durmanın kalp sağlığı için yeterli olacağını ifade etti.

Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Erzurum Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinden Doç. Dr. Faruk Aydınyılmaz, Kalp Sağlığı Haftası kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.