Kalp Sağlığı Haftası'nda Türkiye'nin Cerrahi Kapasitesi Vurgulandı

Kalp Sağlığı Haftası etkinliği, Türkiye'nin kalp damar cerrahisi alanındaki gelişmelerini ve bilinçlendirme çabalarını öne çıkardı. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) öncülüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Türkiye'nin kalp cerrahisinde erişim ve uygulama kapasitesinin dünya standartlarına ulaştığını vurguladı.

Yerebakan, kalbin sadece fizyolojik bir organ değil, aynı zamanda duyguların merkezi olduğunu belirterek, stres gibi faktörlerin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. "Stressiz bir hayatın mümkün olmadığını kabul etmekle birlikte, aşırı stresin kalbin kırılmasına neden olduğunu ifade etti:

"Kalp, duygusal travmalara duyarlıdır; bu yüzden sadece fiziksel sağlık değil, duygusal sağlık da önemlidir."

Kalp Damar Cerrahisi Alanında Önemli Başarılar

Yerebakan, Türkiye'de kalp damar cerrahisi alanında müdahale edilemeyen hiçbir alan bulunmadığını ve tüm hastanelerde her türlü işlem yapılabildiğini belirtti. Bu başarılı uygulamaların, sosyal devlet politikası çerçevesinde, kamu hizmeti olarak sunulduğunu dile getirdi.

"Türkiye, bilimsel anlamda da güçlü bir üretim kapasitesine sahip ve kalp damar cerrahisinde dünya çapında tanınan ülkelerden biri haline geldi" diyen Yerebakan, TKDCD'nin bilimsel yayınlarıyla da bu alandaki katkıların arttığını vurguladı.

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Önemli

Etkinlikte sağlıklı yaşamın önemi üzerine de konuşan Yerebakan, kalp sağlığını korumanın yüzde 70 oranında kişinin kendi ellerinde olduğunu ifade etti. Bunun için stres yönetimi, beslenme, sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durulması gerektiğini belirtti:

"Hayatımızda yapacağımız değişiklikler, kalbimizi korumamız için en önemli araçlardan biridir. İnsanlar sağlıklı yaşamdan korkmamalı ve değişime açık olmalıdır. Her zaman daha sağlıklı tercihlere ulaşabiliriz."

Etkinlikte TKDCD Başkanı Doç. Dr. Murat Sargın da Türkiye'de 2500 kalp damar cerrahisinin görev yaptığını ve bu alandaki başarılı çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Kalp ve damar cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez, kalbin felsefesine dair bir konuşma yaparken, konuk sanatçı Dr. Karin Bozkurt ve sanatçı Ferhat Göçer, etkinliğe renk kattı.

“Kalbine Daha İyi Bak” sloganıyla yapılan bu etkinlik, kalp sağlığının her birey için ne kadar hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında, bu yıl Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) öncülüğünde özel etkinlik düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sağlık Politikaları Başkanı ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) üyesi Prof. Dr. Halit Yerebakan, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kalp Sağlığı Haftası kapsamında, bu yıl Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) öncülüğünde özel etkinlik düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sağlık Politikaları Başkanı ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (TKDCD) üyesi Prof. Dr. Halit Yerebakan, etkinliğe katılarak konuşma yaptı.