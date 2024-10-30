Kamala Harris'e Washington'da Gazze Protestosu

Kamala Harris'in Seçim Mitingi ve Protestolar

Washington'da düzenlenen seçim mitinginde, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yönelik eleştirilerde bulunan Demokrat aday Kamala Harris, aynı zamanda yüzlerce kişi tarafından Gazze ile ilgili protestolara maruz kaldı. Harris, Trump’ın ülkeyi bölmekle suçlarken, kendisinin Amerika’yı bir araya getireceğini vurguladı.

Seçim Heyecanı Artıyor

Ülke çapında 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Harris başkentte bir miting düzenledi. Miting, Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını öncesinde konuşma yaptığı "The Ellipse" alanında gerçekleşti ve on binlerce kişi tarafından katılım sağlandı.

Trump’a Yüklenen Eleştiriler

Harris, Trump’ın Amerika’ya getirdiği "kaos" ve "kriz" durumlarına vurgu yaparak, kendisinin ve ekibinin ülkenin temel sorunlarını çözebileceğini savundu. "Donald Trump, on yılını Amerikan halkını bölünmüş bir halde tutmaya çalışarak geçirdi" diyen Harris, seçimlerde herkesin başkanı olma sözü verdi.

Ekonomi Üzerine Vizyon

Harris, Trump'ın önerdiği ekonomik politikaların orta ve düşük gelir gruplarına zarar vereceğini söyleyerek, kendi planının daha fazla insanın ev sahibi olmasına ve orta sınıfın vergi yükünün azaltılmasına yönelik olduğunu belirtti.

Protestolar ve Sloganlar

Miting sırasında yaklaşık 300 kişilik bir grup, Filistin ve Gazze lehine sloganlar atarak Harris'i protesto etti. "Kamala, ne diyorsun? Seçim günü sana oy vermeyeceğiz" şeklinde atılan sloganlarda, İsrail'e silah ambargosu talep eden pankartlar da dikkat çekti. Protestocu grup, Harris'in konuşmasının sona ermesinin ardından Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti.