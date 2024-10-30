DOLAR
34,28 -0,07%
EURO
37,11 -0,06%
ALTIN
3.064,67 -0,25%
BITCOIN
2.486.816,97 -0,28%

Kamala Harris'e Washington'da Gazze Protestosu

Kamala Harris, Washington'da düzenlediği mitingde Trump'ı eleştirirken Gazze destekçileri protesto etti.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 04:25
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 04:25
Kamala Harris'e Washington'da Gazze Protestosu

Kamala Harris'in Seçim Mitingi ve Protestolar

Washington'da düzenlenen seçim mitinginde, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a yönelik eleştirilerde bulunan Demokrat aday Kamala Harris, aynı zamanda yüzlerce kişi tarafından Gazze ile ilgili protestolara maruz kaldı. Harris, Trump’ın ülkeyi bölmekle suçlarken, kendisinin Amerika’yı bir araya getireceğini vurguladı.

Seçim Heyecanı Artıyor

Ülke çapında 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Harris başkentte bir miting düzenledi. Miting, Donald Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını öncesinde konuşma yaptığı "The Ellipse" alanında gerçekleşti ve on binlerce kişi tarafından katılım sağlandı.

Trump’a Yüklenen Eleştiriler

Harris, Trump’ın Amerika’ya getirdiği "kaos" ve "kriz" durumlarına vurgu yaparak, kendisinin ve ekibinin ülkenin temel sorunlarını çözebileceğini savundu. "Donald Trump, on yılını Amerikan halkını bölünmüş bir halde tutmaya çalışarak geçirdi" diyen Harris, seçimlerde herkesin başkanı olma sözü verdi.

Ekonomi Üzerine Vizyon

Harris, Trump'ın önerdiği ekonomik politikaların orta ve düşük gelir gruplarına zarar vereceğini söyleyerek, kendi planının daha fazla insanın ev sahibi olmasına ve orta sınıfın vergi yükünün azaltılmasına yönelik olduğunu belirtti.

Protestolar ve Sloganlar

Miting sırasında yaklaşık 300 kişilik bir grup, Filistin ve Gazze lehine sloganlar atarak Harris'i protesto etti. "Kamala, ne diyorsun? Seçim günü sana oy vermeyeceğiz" şeklinde atılan sloganlarda, İsrail'e silah ambargosu talep eden pankartlar da dikkat çekti. Protestocu grup, Harris'in konuşmasının sona ermesinin ardından Beyaz Saray'a doğru yürüyüşe geçti.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İspanya'daki Şiddetli Yağışlar Can Kaybına Yolaçtı
2
İsrail'in Kuzeyine Füze Saldırısı: Hasar Oluştu
3
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Moskova'da Kutlandı
4
Hüseyin Kağıt'tan Cumhuriyet Bayramı Konseri
5
Cumhuriyet Bayramı Coşkusu Burdur'da Yaşandı
6
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Zanlı Tutuklandı
7
Katar'da Türk Bayrağı Renkleriyle Işıklandırma

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek