Kamala Harris, İsrail'i Gazze'ye Yardım Konusunda Uyardı

Kamala Harris'ten İsrail'e Yardım Çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze ile ilgili son raporunu dikkate alarak, İsrail'i insani yardım akışını artırmaya çağırdı.

Gazze'ye Gıda Yardımı Durdu

Harris, WFP tarafından yapılan açıklamaya atıfta bulunarak, "Gazze'nin kuzeyine 1 Ekim tarihinden bu yana gıda yardımının girmediği" bilgisini paylaştı. Bu durumun insanlık adına endişe verici olduğunu belirterek, "İsrail, ihtiyaç sahiplerine yardım akışını kolaylaştırmak için acilen daha fazlasını yapmalı" dedi.

Sivillerin Korunması Vurgusu

Bölgedeki sivillerin korunmasını öncelikli bir konu olarak gören Harris, gıda, su ve tıbbi hizmetlere erişimin sağlanmasının önemini dile getirdi. Ayrıca, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

WFP'nin Açıklamaları

WFP, 12 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyine açılan ana geçişlerin kapandığını ve bu tarihten itibaren bölgeye gıda yardımının girmediğini bildirdi. Açıklama, bölgedeki gıda dağıtım noktaları, mutfaklar ve fırınların hava saldırıları ve tahliye emirleri nedeniyle kapandığını da içeriyor.