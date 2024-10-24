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Kamala Harris, Trump'ın Hitler Açıklamalarını Eleştirdi

Kamala Harris, Donald Trump'ın Hitler hakkındaki sözlerini ‘aşırı rahatsız edici’ olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:42
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:42
Kamala Harris, Trump'ın Hitler Açıklamalarını Eleştirdi

Kamala Harris, Trump'ın Açıklamalarını Sert Bir Dille Eleştirdi

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın Adolf Hitler ile ilgili yaptığı açıklamaları "aşırı rahatsız edici" olarak tanımladı. Harris, Washington'da Başkan Yardımcısı konutunda yaptığı basın toplantısında, Trump'ın eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin, "Trump'ın Hitler hakkında 'İyi şeyler de yaptı.' dediğini" açıkladığını söyledi.

Harris'in Eleştirileri

Harris, Trump'ın bu tür ifadelerinin Cumhuriyetçi rakibinin gerçek yüzünü ortaya çıkardığını belirtti. Ayrıca, Trump'ın iktidara gelmesi durumunda ordunun kendisine "kişisel olarak sadık kalmasını" istemesinin tehlikeli bir durum olduğunu vurguladı. Harris, "John Kelly'nin söylediklerine göre Trump, kesinlikle genel faşist tanımına uyuyor" ifadelerini kullandı.

John Kelly'nin Değerlendirmeleri

John Kelly, 2017-2019 yılları arasında Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış ve geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda, Trump'ın faşist olup olmadığı sorusunu ele alarak bu tanımın Trump'ı doğru bir şekilde tanımladığını ifade etmişti. Kelly, Trump'ın iktidarda olduğu zamanlarda bir "diktatör" gibi hareket edebileceğini öne sürdü.

Trump'ın Yanıtı

Eski başkan Donald Trump, söz konusu iddiaları sosyal medya platformu Truth Social hesabından yalanlayarak, Kelly'nin "aptal" olduğunu ve kendisi hakkında yanlış bilgiler verdiğini savundu. Trump, Kelly'yi "aşağılık" ve "kötü general" olarak tanımlayarak eleştirisini sürdürdü.

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