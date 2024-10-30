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Kamboçya'da Angkor Parkı'nda Tarihi Heykeller Bulundu

Kamboçya'da Angkor Arkeoloji Parkı'nda bir düzine tarihi heykel keşfedildi. Bu eserler koruyucu figürler olarak biliniyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 15:39
Kamboçya'da Angkor Parkı'nda Tarihi Heykeller Bulundu

Kamboçya'da Tarihi Buluntular

Kamboçya'nın ünlü Angkor Arkeoloji Parkı'nda arkeologlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan alanda gizli kalmış bir düzine tarihi kum taşı heykeli keşfetti.

Keşfin Detayları

Siem Reap kentindeki bu önemli alanda, "Kapı koruyucuları" olarak adlandırılan heykellerin, Angkor Thom çevresinde, yerin yaklaşık 1,4 metre altında olduğu belirtiliyor.

Heykellerin Durumu

Yetkililer, ortaya çıkan heykellerden bazılarını "şaşırtıcı derecede iyi durumda" olarak tanımladı. Heykellerin boyutlarının ise 1 ile 1,10 metre arasında değiştiği ve her birinin farklı saç ve yüz tasarımlarına sahip olduğu ifade edildi.

Restorasyon Süreci

Temizlik ve restorasyon işlemleri için alınan heykellerin keşif esnasındaki konumlarının dikkatle kaydedildiği belirtildi. Sürecin tamamlanmasının ardından, bu tarihi eserlerin ait oldukları yere geri getirileceği açıklandı.

Angkor Arkeoloji Parkı Hakkında

Yaklaşık 400 kilometrekarelik bir alana yayılan Angkor Arkeoloji Parkı, 1992 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne katılarak Güneydoğu Asya'nın en popüler turizm noktasından biri haline geldi.

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