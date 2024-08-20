Kamboçya'da Kuş Gribi Nedeniyle Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kamboçya'da Kuş Gribi Vakasında Bir Ölüm

Kamboçya'da kuş gribi (H5N1) salgını nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Çin haber ajansı Xinhua tarafından aktarılan bilgilere göre, Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Prey Veng iline bağlı Kanhchriech bölgesinde yaşayan 15 yaşındaki bir çocuğun hastalığa yakalandığını duyurdu.

Hastanın Durumu ve Sağlık Önlemleri

Bakanlık, kuş gribi nedeniyle yaşamını yitiren çocuğun, hastalığa karşı verilen tedaviye yanıt vermediğini açıkladı. Ayrıca, sağlık yetkilileri, hastalığın kökenini araştırmakta ve hayatını kaybeden çocuğun temas ettiği kişilerin muayenelerini gerçekleştirmektedir.

Salgının Yayılımı ve Önlemler

Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu yıl Kamboçya'da toplam 10 kuş gribi vakasının kaydedildiği belirtildi. Salgının önüne geçilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı ve halkın bilgilendirildiği ifade edildi.