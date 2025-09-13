Kamçatka'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem: USGS Açıklaması

Kamçatka'da 7,4 büyüklüğünde deprem

USGS verileri ve merkez üssü

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadasında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve büyüklüğünün 7,4 olarak kaydedildiği aktarıldı.

Bölgede önceki sarsıntı

Yetkililer, bölgenin yakın geçmişte de şiddetli sarsıntılar yaşadığını hatırlatarak, 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini belirtti.

Can ve mal kaybı bilgisi

Şu ana kadar depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer ve ilgili kurumların değerlendirmeleri bekleniyor.