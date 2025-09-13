Kamçatka'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem: USGS Açıklaması

Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi; merkez üssü Petropavlosvk-Kamçatskiy'in 111 km doğusu, derinlik 39,5 km. Can ve hasar bilgisi yok.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 06:42
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 06:42
Kamçatka'da 7,4 Büyüklüğünde Deprem: USGS Açıklaması

Kamçatka'da 7,4 büyüklüğünde deprem

USGS verileri ve merkez üssü

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadasında 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve büyüklüğünün 7,4 olarak kaydedildiği aktarıldı.

Bölgede önceki sarsıntı

Yetkililer, bölgenin yakın geçmişte de şiddetli sarsıntılar yaşadığını hatırlatarak, 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini belirtti.

Can ve mal kaybı bilgisi

Şu ana kadar depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer ve ilgili kurumların değerlendirmeleri bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Kişiye Gözaltı Kararı
2
Bayrampaşa'da Yolsuzluk Soruşturması: 48 Şüpheliye Gözaltı Kararı, Hasan Mutlu da Aralarında
3
Kamçatka'da 7,7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı
4
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı
5
Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
6
Gebze'de 2 Kuzenin Öldüğü Saldırının Zanlıları 2,5 Yıl Sonra Tutuklandı
7
Ankara'da 80. Vietnam Milli Günü Resepsiyonu

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak