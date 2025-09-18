Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 Büyüklüğünde Deprem — Petropavlosvk-Kamçatskiy'in 128 km Doğusu

Kamçatka Yarımadası'nda 7,8 Büyüklüğünde Deprem

USGS: Merkez üssü Petropavlosvk-Kamçatskiy'in 128 km doğusu

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 7,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 128 kilometre doğusu olduğu bildirildi.

Açıklamada, depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği ve büyüklüğünün 7,8 olduğu aktarıldı.

Bölgede daha önce 30 Temmuz'da 8,8 ve 13 Eylül'de 7,4 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

Depremde can kaybı veya hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.