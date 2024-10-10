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Kamerun Cumhurbaşkanı Biya'nın Sağlık Durumu Tartışmaları Devam Ediyor

91 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın sağlık durumu hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:50
Kamerun Cumhurbaşkanı Biya'nın Sağlık Durumu Tartışmaları Devam Ediyor

Kamerun'da Cumhurbaşkanı Biya'nın Sağlık Durumuna Dair Tartışmalar

Uzun bir süre görünmeyen Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya (91) hakkında sağlık spekülasyonları yeniden gündeme geldi. Son olarak, Çin-Afrika İşbirliği Forumu için 4-6 Eylül tarihlerinde Pekin'de bulunan Biya, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu ve Frankofon Zirvesi gibi önemli etkinliklere katılmadı.

Sağlık Spekülasyonları ve Hükümet Açıklaması

Bu durum, ülkede Cumhurbaşkanı Biya'nın sağlıkla ilgili sorunları olduğu ve hatta vefat ettiği yönündeki iddiaları beraberinde getirdi. 2025 cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan avukat Christian Ntimbane, kamuoyuna yaptığı açıklamada, Biya'nın 3 Eylül'de Kamerun'dan ayrıldıktan sonra geri dönmediğini belirtti ve hükümetten tatmin edici bir açıklama talep etti.

Cumhurbaşkanlığı Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Biya'nın Cenevre'de bulunduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu, kısa süre içinde ülkeye döneceği bildirildi. Ancak muhalefet, bu açıklamaları yetersiz bulmakta ve Biya'nın bir an önce ülkesine dönerek kamuoyuna hitap etmesini istemektedir.

Tedavi Süreci ve Liderlik Durumu

Paul Biya, sağlık sorunları nedeniyle sık sık Fransa ve İsviçre gibi ülkelere tedavi için gitmektedir. Tüm bu sıkıntılara rağmen, Biya 2025'teki seçimlerde tekrar aday olma kararını vermiştir. 6 Kasım 1982'de göreve başlayan Biya, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun ardından, dünya üzerindeki en uzun süre iktidarda kalan 2. liderdir.

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