Kamerun'da Belediye Başkan Yardımcısı Joko Frida'nın Ölümü

Kamerun'da Gerilim Tırmanıyor

Kamerun'un Bamenda şehrinde, Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın başarılarını konu alan bir belgesel yayımlayan Joko Frida, ayrılıkçı gruplar tarafından katledildi.

Olayın Ayrıntıları

Ulusal basındaki haberlere göre, Bamenda Belediyesi Başkan Yardımcısı Joko Frida, 21 Ekim tarihinde belediye binasının bahçesinde, Cumhurbaşkanı Biya'nın 42 yıllık görev süresinde elde ettiği başarıları halka sunan bir belgesel gösterimi yaptı. Aynı gün, Anglofon ayrılıkçıları, Frida'yı evinden kaçırdı ve yaklaşık bir hafta süren esaretinin ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel Yetkililerin Hedefi

Ülkede Anglofon ayrılıkçılar, sık sık hükümet yanlısı hareketlerde bulunan yerel yöneticileri hedef alıyor. Frida'nın ölümü, bu menfur saldırıların bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Anglofon Krizi ve Arka Planı

2016'nın sonlarında, Kamerun hükümetinin Anglofon bölgelerindeki okullara ve mahkemelere İngilizce bilmeyen personel ataması, geniş çaplı gösterilere neden oldu. Bu durum, Anglofon krizi olarak bilinen çatışmanın fitilini ateşledi.

Ayrılıkçı gruplar, 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adı altında sembolik bir devlet kurduklarını ilan ederek resmi dili de İngilizce olarak belirlediler. Son verilere göre, bu süreçte ordu ile ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmalarda en az 6 bin kişi hayatını kaybetti, 1 milyon kişi yerlerinden oldu ve 40 bin kişi komşu ülkelere sığınma ihtiyacı duydu.