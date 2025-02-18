Kamerun Ordusuna İlk Türkçe Eğitimi Başladı

Kamerun'da silahlı kuvvetler için düzenlenen ilk Türkçe eğitimi, Türkiye Maarif Vakfı'nın desteğiyle hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:44
Kamerun Ordusuna İlk Türkçe Eğitimi Başladı

Kamerun Silahlı Kuvvetleri Personeline Türkçe Eğitimi

Kamerun'da silahlı kuvvetler personeline yönelik ilk Türkçe dil eğitimi başlatıldı. Türkiye Maarif Vakfı'nın sağladığı dershanede gerçekleştirilen açılış törenine, Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo, Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper ve diğer askeri yetkililer katıldı.

Açılış Töreninde Vurgu

Törende konuşan Büyükelçi Öskiper, Kamerun Silahlı Kuvvetleri için açılan bu ilk Türkçe kursunun sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. İki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin devam edeceğini ifade eden Öskiper, Kamerun’da Türkçe eğitimi alan askerlerin gelecekte Türkiye’de farklı alanlarda kurslara katılacaklarını duyurdu.

Türkiye-Afrika Ortaklığı

Bakan Assomo, Türkiye’nin Afrika’daki gücünün giderek arttığını vurgulayarak, bu durumun yeni iletişim fırsatları doğuracağını ifade etti. Dershanenin iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Assomo, Türkçe eğitiminin askeri personelin entelektüel gelişimine de katkıda bulunacağını kaydetti.

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