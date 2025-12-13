Kamil Aslıer’in 3 Ciltlik Çalışması: "Karesi’den-Balıkesir’e" Yayınlandı

Kamil Aslıer’in 3 Ciltlik Çalışması "Karesi’den-Balıkesir’e" Raflarda

Balıkesir’in belleğine katkı: Arşivlerden, kupürlerden ve kişisel materyallerle hazırlanmış kapsamlı araştırma

Eğitimci Yazar Kamil Aslıer tarafından hazırlanıp yayınlanan "Karesi’den-Balıkesir’e: Etnografik ve Sosyolojik Strüktür" adlı 3 ciltlik araştırma eseri, Balıkesir’in tarihine, kültürüne ve toplumsal dokusuna ışık tutuyor. Kitap; Balıkesir’deki arşivlerden, gazetelerden, kupürlerden ve yazarın kendi topladığı materyallerden derlenmiştir.

Kitabın içeriği

1. Cilt Balıkesir’in sosyal yaşamı, eğitimi, sanayi-ticaret ve turizmini geniş biçimde ele alıyor.

2. Cilt ise tarih ve kültür ile mimari eserleri ayrıntılı olarak işliyor.

3. Ciltte Balıkesir’in cadde ve sokakları adım adım anlatılıyor; ilçe ölçeğinde tüm yerleşimler, tarih, doğa, coğrafya ile tanınmış kişiler teferruatlı şekilde okuyucuya sunuluyor.

Yazarın amacı ve düşüncesi

Doğduğu, yaşadığı ve sevdiklerini yetiştirdiği kente bir vefa borcu olarak bu eseri kaleme aldığını belirten Kamil Aslıer, çalışmaya ilişkin şunları söyledi:

"Karesi-Balıkesir Vilayeti hakkında yaşayarak, dinleyerek, okuyarak, gezerek ve araştırarak edindiğim bilgileri, ilk çalışmam olan üç ciltlik \"Maziye Açılan Küçük Bir Pencereden Balıkesir\" ismiyle yayınladıktan sonra, bu çalışmanın gerekli olduğunu, fakat yeterli olmadığını fark ettim. Konuların bir bütünlük içinde verilmediğini, eksik kaldığını ve hiç işlenmeyen konuların bulunduğunu içeren düşünceye kapıldım. Bu defa pek çok yeni konu işleyerek ve mevcutlara hatırı sayılır ilaveler yaparak, mevcutlara yeni fotoğraflar ekerek, \"Hayırlısı\" diyerek bu çalışmama başladım. \"Niyet Hayr, Akıbet Hayr\" düşüncesinden hareketle şehrime bir hizmeti daha, haddimi aşmak pahasına yüklendim."

Aslıer, ayrıca çalışmada kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Bu çalışmamda bana gayret veren, destekleyen dostlarımdan, hemşehrilerimden ve okurlarımdan vefat edenlere rahmetler, hayatta olanlara sağlık ve mutluluklar dilerim" dedi.

"Karesi’den-Balıkesir’e: Etnografik ve Sosyolojik Strüktür", Balıkesirliler ve araştırmacılar için zengin bilgi ve belge sunan bir başvuru kaynağı niteliğinde.

