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Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

Emekli ve kamu çalışanlarına verilen promosyonlarda rekor seviyeye ulaşıldı. Ziraat Bankası, Osmaniye'de 84.000 TL teklif etti.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 11:31
Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 84.000 TL Ödeme

Türkiye'de Kamu Promosyonlarında Rekor Dönem

Türkiye'de kamu bankaları, emekli ve çalışanlarına sunulan promosyon ödemelerinde rekor kırmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, bankaların sunduğu promosyon teklifleri de büyük bir revizyon sürecine girmiş durumda. Müşteri kaptarma yarışı veren bankalar, çalışanların ilgisini çekmek için oldukça yüksek teklifler sunmaya başladı.

84.000 TL’lik Tarihi Anlaşma

Bu yılın en dikkat çekici promosyon anlaşması Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden geldi. Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitim çalışanları için gerçekleştirdiği promosyon ihalesinde tarihi bir başarıya imza attı. Ziraat Bankası, ihaleyi kazanarak her bir personel için 84.000 TL gibi rekor bir teklif sundu.

Bu miktar, üç yıllık maaş anlaşması karşılığında her bir çalışana tek seferde ve peşin olarak ödenecek. Eğitim camiasında büyük bir sevinçle karşılanan bu anlaşma, kamu sektöründe bir ilçe milli eğitim müdürlüğünde imzalanan en yüksek promosyon bedellerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Halkbank’tan 80.110 TL'lik Başarı

Promosyon rekabetinin bir diğer önemli noktası ise Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi oldu. Pınarbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen promosyon ihalesinde kazanan Halkbank, belediye çalışanlarına 80.110 TL nakit promosyon ödemesi yapacağını açıkladı. İmzalanan üç yıllık protokol ile her personelin hesabına bu miktarın yatması sağlanacak.

Bankaların bu yaratıcı promosyon stratejileri, kamu çalışanlarının ekonomik durumunu iyileştirmeye yönelik önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

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