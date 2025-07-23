Kamu Başdenetçisi Akarca, Artvin'de Ombudsman Programında Konuştu

Kamu Başdenetçisi Akarca, Ombudsman Programında Konuştu

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Ombudsman Artvinlilerle Buluşuyor" programında önemli açıklamalarda bulundu. Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararlarının bağlayıcı olmamakla birlikte, hukuk devletinin yerleştiği ve demokrasinin kökleştiği ülkelerde saygı gördüğünü belirtti.

Hak Arama Kültürünün Önemi

Akarca, Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun mahkemeye gitmeden önce başvurulacak hak arama kurumu olduğunu vurguladı. "Kamu Denetçiliği Kurumu, idarenin her türlü iş ve eylemleri ile kamu görevlilerinin davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışıyla araştırarak, kamu idarelerine tavsiyelerde bulunuyor," dedi.

Ücretsiz Hizmet ve Başvuru Kolaylığı

Akarca, vatandaşların sorunlarını dostane bir şekilde çözmeyi amaçladıklarını ve "Tabiri caizse vatandaşın ücretsiz avukatlığını yapmaktayız. Kurumumuza başvuru çok kolay; internet sayfamız, e-devlet, kaymakamlıklar ve valilikler aracılığıyla dilekçelerinizi göndererek başvuru yapabilirsiniz," şeklinde konuştu. Kurum, başvuru sürecinin hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasını, sorunların en kısa sürede çözülmesini hedefliyor. Akarca ayrıca, başvuruların yıllık olarak 15-20 bin aralığında olduğunu açıkladı.

Uygun Yönetim ve Eğitim Fırsatları

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çocuklar için başvuru yapılabilecek tek kurum olduğunu ve aile iznine gerek kalmadan başvurulabileceğini belirtti. "Kurumumuz, mahkemelerin iş yükünü de azaltıyor," diyen Akarca, vatandaşların artan hak arama bilinciyle, 156 üniversitede buluşma toplantıları düzenlediklerini kaydetti.

Sonuç Olarak

Akarca, "Halkla buluşma toplantılarımızın amacı, hak arama kültürünü topluma kazandırmaktır. Kamu Denetçiliği Kurumu, yediden yetmişe her yaştan vatandaşın başvurusuna açık bir platformdur ve verdiğimiz kararlar, birçok kişinin sorununu çözebilme potansiyeline sahiptir," diyerek sözlerini tamamladı.

Programda Artvin Valisi Turan Ergün ile Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca (sol 4) Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Artvinlilerle Buluşuyor" programına katıldı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca (sol 4) Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Artvinlilerle Buluşuyor" programına katıldı.