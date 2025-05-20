Kamu Başdenetçisi Akarca, Bitlis'te Halkla Buluştı

Kamu Başdenetçisi Akarca, Bitlis'te Ziyaretlerde Bulundu
Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bitlis'te gerçekleştirdiği ziyaretlerde, vatandaşların idare ile yaşadığı sorunların çözümü için önemli açıklamalarda bulundu. 'Vatandaşın özellikle idare ile yaşadığı sorunlar varsa bunların çözümünü bizler sağlıyoruz. Bu anlamda halkın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi, idareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik görevi yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.
Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor Programı
Akarca, 'Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor' programına katılmak üzere Bitlis'e geldi. Ziyareti sırasında Vali Ahmet Karakaya'yı da ziyaret eden Akarca, makama geçerek Vali ile sohbet etti ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.
Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'na Ziyaret
Daha sonra Mevlana Parkı'nda düzenlenen Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Akarca, basın mensuplarına Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tanıtımını yaptıklarını ve aynı zamanda vatandaşların sorunlarını dinlediklerini açıkladı.
Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü
Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2012'de kurulduğunu hatırlatarak, 'Kamu Denetçiliği Kurumu, hepinizin bildiği üzere bir hak arama kurumudur. Kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla kurulmuştur.' dedi. Ayrıca, bu kurumun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olduğunu ve gücünü anayasa ile yasalardan aldığını vurguladı.
Bitlis’in Turizm Potansiyeli
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay Vali Karakaya, Akarca ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu ifade ederek, 'Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nı ziyaret etmek istedi. Kendilerine eşlik ediyoruz. İnşallah ilimizde ve ülkemizde her şeyin daha da güzele gittiği bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.' dedi. Ziyarette, kamu denetçileri Ertunç Erkan Balta, Sadettin Kalkan, Abdullah Cengiz Makas, Özcan Yıldız ve Genel Sekreter Mehmet Doğan da hazır bulundu. Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (solda), "Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor" programına katılmak üzere geldiği Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya'yı (sağda) ziyaret etti. Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (solda), "Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor" programına katılmak üzere geldiği Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya'yı (sağda) ziyaret etti.
Vali Karakaya'dan Değerlendirme
Vali Karakaya, Akarca ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu ifade ederek, 'Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nı ziyaret etmek istedi. Kendilerine eşlik ediyoruz. İnşallah ilimizde ve ülkemizde her şeyin daha da güzele gittiği bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz.' dedi.
Ziyarette, kamu denetçileri Ertunç Erkan Balta, Sadettin Kalkan, Abdullah Cengiz Makas, Özcan Yıldız ve Genel Sekreter Mehmet Doğan da hazır bulundu.
Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (solda), "Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor" programına katılmak üzere geldiği Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya'yı (sağda) ziyaret etti.
Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (solda), "Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor" programına katılmak üzere geldiği Bitlis'te, Vali Ahmet Karakaya'yı (sağda) ziyaret etti.