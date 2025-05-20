Kamu Başdenetçisi Akarca, Bitlis'te Halkla Buluştı

Kamu Başdenetçisi Akarca, Bitlis'te Ziyaretlerde Bulundu

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Bitlis'te gerçekleştirdiği ziyaretlerde, vatandaşların idare ile yaşadığı sorunların çözümü için önemli açıklamalarda bulundu. 'Vatandaşın özellikle idare ile yaşadığı sorunlar varsa bunların çözümünü bizler sağlıyoruz. Bu anlamda halkın ücretsiz avukatlığını yaptığımız gibi, idareye de iyi yönetim ilkeleri hususunda rehberlik görevi yapıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor Programı

Akarca, 'Ombudsman Bitlislerle Buluşuyor' programına katılmak üzere Bitlis'e geldi. Ziyareti sırasında Vali Ahmet Karakaya'yı da ziyaret eden Akarca, makama geçerek Vali ile sohbet etti ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'na Ziyaret

Daha sonra Mevlana Parkı'nda düzenlenen Gençlik Festivali ve Kitap Fuarı'nı ziyaret eden Akarca, basın mensuplarına Kamu Denetçiliği Kurumu'nun tanıtımını yaptıklarını ve aynı zamanda vatandaşların sorunlarını dinlediklerini açıkladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun Rolü

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2012'de kurulduğunu hatırlatarak, 'Kamu Denetçiliği Kurumu, hepinizin bildiği üzere bir hak arama kurumudur. Kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin bir şikayet mekanizması oluşturmak amacıyla kurulmuştur.' dedi. Ayrıca, bu kurumun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı olduğunu ve gücünü anayasa ile yasalardan aldığını vurguladı.

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