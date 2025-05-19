Kamu Başdenetçisi Akarca, Siirt'te Gençlerle Buluştu

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca, Siirt'te gençlerle bir araya geldiği "Ombudsman Siirt'te Gençlerle Buluşuyor" programında önemli mesajlar verdi. Akarca, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli aşamalarından birinin 'Terörsüz Türkiye' olduğunu belirterek, bu durumun geleceğe daha umutla ve güvenle bakmamızı sağlayacağını ifade etti.

Siirt'e çeşitli temaslarda bulunmak üzere gelen Akarca, ilk olarak Valiliği ziyaret etti ve Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile görüştü. Daha sonra, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit ve İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar'ı ziyaret etti.

Siirt Üniversitesi Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte üniversiteli gençlerle buluşan Akarca, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerle beraber olmanın mutluluğunu paylaştı. Akarca, 19 Mayıs'ın bir milletin yeniden doğuşunun sembolü olduğunu belirterek, gençlere hitaben, "Sizler, sadece bugünün değil, yarının da mimarlarısınız. Ülkemizin geleceğini inşa edecek olan da sizlerin aklı, vicdanı ve üretkenliğidir," diye vurguladı.

Ayrıca, üniversitelerin bilimin yanı sıra insan ve toplum ile iç içe olması gerektiğini belirten Akarca, Türkiye'nin bilgi ve teknolojiyi üreten bir ülke haline gelme hedefinde üniversitelerin kritik bir rol oynadığını açıkladı. Akarca, "Bilimde atılım yapmanın ve özgün fikirler geliştirmenin yolu, araştıran, sorgulayan ve üreten bir akademik ekosistemden geçmektedir," şeklinde konuştu.

Akarca, Kamu Denetçiliği Kurumu hakkında da bilgi vererek, 2012 yılında kurulan bu yapının vatandaşların kamu kurumlarıyla yaşadığı sorunları çözüme kavuşturma misyonunu üstlendiğini vurguladı. Gençlere, hayatın değerini bilmesi gerektiğini hatırlatarak, içinde bulundukları anın kıymetini bilmeleri tavsiyesinde bulundu.

Programa Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak gibi birçok önemli isim katıldı. Etkinliğin ardından Akarca, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Güven Kuzu ve Siirt Barosu Başkanı Muhammed Alptekin'i de ziyaret etti.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (fotoğrafta), Siirt Üniversitesi Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Siirt'te Gençlerle Buluşuyor" programında üniversiteli gençlerle bir araya gelerek konuşma yaptı.

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Mehmet Akarca (fotoğrafta), Siirt Üniversitesi Merkez Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ombudsman Siirt'te Gençlerle Buluşuyor" programında üniversiteli gençlerle bir araya gelerek konuşma yaptı.