Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yılı Raporu İnceleme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yılı Yıllık Raporu'nun inceleneceği toplantı TBMM'de yapıldı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:39
Kamu Denetçiliği Kurumu 2024 Yılı Raporu İnceleme Toplantısı Gerçekleştirildi

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Alt Komisyon, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2024 Yılı Yıllık Raporu'nu incelemek üzere toplandı.

Toplantıda, Karma Alt Komisyon Başkanlığına AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal seçildi. Dal, toplantıda yaptığı konuşmada, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek, yapılan çalışmaların önemini vurgulacaklarını belirtti.

Komisyonun çalışma takviminin de belirlendiği toplantıda Dal, her bakanlıktan bir bakan yardımcısını komisyona davet edeceklerini ifade ederek, KDK'nin tavsiye kararlarına uymayan kurumların çağrılarak, bu kararlara uymama sebeplerinin sorulacağını açıkladı. Ayrıca, KDK'nin kararlarına en çok uyan kurum temsilcilerini de davet ederek kendilerine teşekkür edeceklerini dile getirdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan ve Kamu...

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2024 Yılı Yıllık Raporu'nu inceleyecek Karma Alt Komisyon toplandı.

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan ve Kamu...

TBMM Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan ve Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 2024 Yılı Yıllık Raporu'nu inceleyecek Karma Alt Komisyon toplandı.

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