Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda İlk Gün Tamamlandı

Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda İlk Gün

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından organize edilen Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nun ilk günü başarılı bir şekilde sona erdi. Sempozyum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilmektedir.

Etkinlik, medya ve iletişim alanında önde gelen uzmanların katılımıyla zenginleştirilmiştir. Aynı zamanda Anadolu Ajansı da sempozyumun önemli destekçilerinden biri olarak yer almakta.

Sempozyumda, kamu diplomasisinin önemi, stratejileri ve günümüz iletişim dinamikleri üzerine çeşitli oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, uluslararası ilişkilerde etkin bir kamu diplomasisi için gerekli yöntem ve araçlar üzerinde tartışmalara katıldılar.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda ilk gün sona erdi. "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması-2" başlıklı ikinci açılış panelinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel oturum başkanı (solda), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Murat Kazancı (sol 2) ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek (sağ 2) konuşmacı olarak yer aldı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda ilk gün sona erdi. "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması-2" başlıklı ikinci açılış panelinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel oturum başkanı (solda), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Murat Kazancı (sol 2) ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek (sağ 2) konuşmacı olarak yer aldı.