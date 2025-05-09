DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
3.991.273,21 0,18%

Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda İlk Gün Tamamlandı

Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nun ilk günü sona erdi. Destekçileri arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 22:40
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 22:40
Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda İlk Gün Tamamlandı

Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda İlk Gün

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından organize edilen Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nun ilk günü başarılı bir şekilde sona erdi. Sempozyum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilmektedir.

Etkinlik, medya ve iletişim alanında önde gelen uzmanların katılımıyla zenginleştirilmiştir. Aynı zamanda Anadolu Ajansı da sempozyumun önemli destekçilerinden biri olarak yer almakta.

Sempozyumda, kamu diplomasisinin önemi, stratejileri ve günümüz iletişim dinamikleri üzerine çeşitli oturumlar düzenlendi. Katılımcılar, uluslararası ilişkilerde etkin bir kamu diplomasisi için gerekli yöntem ve araçlar üzerinde tartışmalara katıldılar.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve...

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda ilk gün sona erdi. "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması-2" başlıklı ikinci açılış panelinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel oturum başkanı (solda), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Murat Kazancı (sol 2) ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek (sağ 2) konuşmacı olarak yer aldı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve...

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesince, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının destekleri ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında, "Dönüşüm Çağında Kamu Diplomasisi ve Türkiye" temasıyla düzenlenen 1. Kamu Diplomasisi Sempozyumu'nda ilk gün sona erdi. "Türkiye Kamu Diplomasisi Panoraması-2" başlıklı ikinci açılış panelinde Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel oturum başkanı (solda), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı Murat Kazancı (sol 2) ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çiçek (sağ 2) konuşmacı olarak yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ceylan Ertem, 4. FoodFest Antalya'da Enerjik Bir Konser Verdi
2
Şırnak'ta 'Orman Benim' Etkinliği ile Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Alındı
3
Uluslararası Hava Yolu Şirketleri Türkiye'de Diyarbakır'ı Tanıttı
4
Erbil'de Van Kültürü ve Lezzetleri Tanıtıldı
5
Sivas'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 18 Yaralı Duyuruldu
6
'Bi Umut' Filminin Çekimleri Antalya'da Başladı
7
Kuş Gribi Salgını ABD'de Yumurtaya Zamlandırdı ve Tedarik Zincirini Etkiledi

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı