Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 2026-2027 Toplu Sözleşmesi İçin İkinci Kez Toplandı

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının gerekçesi ve gündemi

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti tarafından yapılan başvuru üzerine Kurul çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen toplantıda taraflar taleplerini ve gerekçelerini sundu.

Toplantıda neler konuşuldu?

Kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantıda konfederasyon temsilcileri toplu sözleşme taleplerinin gerekçelerini ayrıntılı şekilde dile getirirken, kamu işveren temsilcileri de bu taleplere ilişkin değerlendirmelerini aktardı.

Kurul, çalışmalarını sürdürmek üzere yarın üçüncü toplantısını gerçekleştirecek; toplantı 10.00'da başlayacak.