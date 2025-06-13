Kamu İşçilerine İlk Zam Teklifi Sunuldu: Sendikalar Red Etti

Kamu İşçilerine İlk Zam Teklifi: Sendikalardan Tepki

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, kamu işçilerinin ücretlerine yapılan zam teklifinin kabul edilemeyecek kadar yetersiz olduğunu açıkladı. Hükümetin, birinci yılın ilk altı ayı için %16 ve ikinci altı ayı için %8 zam önerisi, sendikalar tarafından hayal kırıklığı ile karşılandı.

Görüşmeler TÜHİS Genel Merkezi'nde Yapıldı

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında yapılan toplantıda, TÜRK-İŞ ile HAK-İŞ temsilcileri TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantının ardından Ağar, 600 bin kamu işçisi adına yürütülen müzakerelerin kritik önem taşıdığını vurguladı.

Ağar, "Bugün bize verilen teklif, gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Verilen teklif, bizim taleplerimizin çok altında," ifadelerini kullandı.

Resmi Olmayan Teklifler ve Müzakere Süreci

Ağar, sunulan teklifin resmi bir belge olmadığını, sadece toplantıda ifade edildiğini belirtti. Ayrıca, müzakerelerin devam etmesi gerektiğini ve bu süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın acil olarak ek teklif sunması gerektiğini dile getirdi. Aksi takdirde, grev sürecinin gündeme geleceğini kaydetti.

Yıllardır süren toplu iş sözleşmeleri sürecinin bu denli zorlayıcı bir aşamada olmadığını belirten Ağar, enflasyonun işçi ücretleri ile ilişkilendirilmesini eleştirdi: "Ücret artışları asla enflasyonu yükseltmez. İşçiler, aldıkları ücretleri iç piyasaya hızlı bir şekilde geri döndürüyorlar."

HAK-İŞ'ten de Sert Tepki

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Halil Çukutli ise teklifi yetersiz bulduklarını belirtti. Çukutli, "Verilen %16'lık teklif, bizim ilk 6 ay için sunduğumuz teklifin üçte biri bile değil," şeklinde konuştu. Ayrıca, taban ücretin artırılmasına yönelik herhangi bir teklif sunulmadığını ifade ederek, bu durumun eşitlik açısından kabul edilemez olduğunu vurguladı.

HAK-İŞ, teklifi değerlendirmek üzere Kamu Koordinasyon Kurulunu toplayacağını duyurdu ve sürecin yaz ayı içerisinde sonuçlanmasını beklediklerini belirtti.

Bir gazetecinin "Teklif, hükümetin enflasyon hedefleri doğrultusunda mı sunuldu?" sorusuna ise Çukutli, "Enflasyon hedefleri doğrultusunda olduğunu düşünmüyorum," yanıtını verdi.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri kapsamında, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetleri, TÜHİS Genel Merkezi'nde bir araya geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.