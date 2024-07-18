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Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklif, tasarruf tedbirlerini izleme, denetim ve raporlama yetkisini Hazine ve Maliye Bakanlığı'na veriyor. Ayrıca, tasarruf tedbirlerine uymayanlara cezai işlemler uygulanacak. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 23:08
Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifi Genel Kurul'da kabul edildi

KAMUDA TASARRUF TEDBİRLERİNE YENİ DÜZENLEME

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, kamuda tasarruf tedbirlerini içeren 31 maddelik kanun teklifini kabul etti. Bu düzenleme ile kamuda tasarruf önlemlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve raporlanması yetkisi Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi. Tasarruf tedbirlerine uymayan kamu kurumlarına cezai işlemler uygulanacak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NA TAM YETKI

Yeni düzenleme ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, tasarruf tedbirlerini izleme ve denetleme yetkisine sahip olacak. Bakanlık, tasarruf tedbirlerine uyum konusunda soruşturma açma ve cezai müeyyideleri belirleme yetkisini de elinde bulunduracak. Bu kapsamda, kamuda tasarruf tedbirlerine riayet etmeyen birimlere karşı cezai işlemler uygulanacak.

Kanun teklifi kapsamında, ekonomik ömrünü doldurmuş veya ihtiyaç fazlası olan kamu araçlarının satışı ve tasfiyesi yapılacak. Bu adım, devlet bütçesine katkı sağlayacak ve kamu araçlarının daha verimli kullanılmasını hedefleyecek. Ayrıca, hibrit elektrikli araçların ÖTV oranlarında da düzenlemeler yapılacak. Bu değişikliklerle, çevre dostu araçların teşvik edilmesi ve ekonomik tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

BAKANLIKLARA KONTROL MEKANİZMASI GELİYOR

Her bakanlığın kendi kontrol mekanizmasını geliştirmesi gerektiği belirtilen düzenlemede, bakanlıkların disiplin süreçlerini izleyerek sonuçları Cumhurbaşkanlığı ile paylaşmaları gerekecek. Bu mekanizma, tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını ve takip edilmesini sağlayacak.

Kanun teklifinde deprem bölgesindeki iller için özel bir düzenleme de yer aldı. Asrın felaketinden etkilenen 11 ilde, nüfus kaybının hizmetlere olumsuz etkisini azaltmak için adımlar atılacak. 2023 yılı nüfusları baz alınarak yapılacak bütçe hesaplamaları, depremden etkilenen bölgelerin hizmet ihtiyacını karşılamak üzere düzenlenecek.

TASARRUF TEDBİRLERİNE UYUMUN SAĞLANMASI

Yeni düzenleme ile birlikte, kamuda tasarruf tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması hedefleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın denetim yetkileri, tasarruf tedbirlerinin kapsamını genişletecek ve kamu bütçesinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak. Bakanlık, tasarruf tedbirlerine uymayan birimlere karşı alacağı cezai işlemlerle, bu tedbirlerin ciddiyetini vurgulayacak.

Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren kanun teklifinin kabul edilmesi, devlet bütçesinin daha etkili yönetilmesini ve tasarrufların artırılmasını amaçlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen geniş yetkiler, tasarruf tedbirlerinin uygulanmasında önemli bir rol oynayacak. Kamu araçlarının tasfiyesi, hibrit elektrikli araçların teşvik edilmesi ve deprem bölgelerine yönelik özel düzenlemeler, bu geniş kapsamlı tasarruf önlemlerinin sadece bazı unsurları. 

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