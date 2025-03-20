Kanada, ABD Bağımlılığını Azaltmak İçin AB ile Savunma Görüşmeleri Yapıyor

Kanada, ABD'ye savunma bağımlılığını azaltmak için Avrupa Birliği ile askeri ekipman tedarik görüşmeleri yürütüyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 11:30
Kanada, ABD Bağımlılığını Azaltmak İçin AB ile Savunma Görüşmeleri Yapıyor

Kanada, ABD'ye olan savunma bağımlılığını azaltma hedefiyle Avrupa Birliği (AB) ile askeri ekipman tedariki konusunda görüşmelere başladı. Bu çerçevede savaş uçakları da dahil olmak üzere çeşitli askeri malzemelerin temini planlanıyor.

Kanada hükümetinden üst düzey bir yetkili, Associated Press'e verdiği demeçte, Başbakan Mark Carney'in, Savunma Bakanı Bill Blair'i Amerika'nın F-35 savaş uçaklarının alımını gözden geçirmesi ve savunma ekipmanları ithalatında alternatif seçenekler değerlendirmesi için görevlendirdiğini bildirdi.

Yetkili, AB ülkelerinden savunma ekipmanları alımının yanı sıra savaş uçağı yapımının da öncelikler arasında yer aldığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Melanie Joly, CBC News'e yaptığı açıklamada, savunma ekipmanı tedariki için AB ülkeleriyle ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getirerek, "Bu ortaklığın bir parçası olabileceğimizden emin olmak için bir ay önce Avrupa'ya gittim. İyi haberlere doğru gidiyoruz." dedi.

Joly, ayrıca, "Savunma sanayisinin burada, yurt içinde inşa edilmesi lazım. Kendi savunma sanayimiz üzerinde çalışmamız ve dünya çapında farklı ortaklar bulmamız gerekiyor." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Carney, daha önceki konuşmalarında ülke içinde üretim yapmanın önemine vurgu yaparak, Kanada'nın savunma tedarikini çeşitlendirmeyi ve AB ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçladığını ifade etmişti.

Öte yandan, İsveçli Saab firması, Kanada'ya yapacağı uçak satışında Saab Gripen savaş uçaklarının montaj ve bakımının Kanada’da gerçekleştirilmesini önerdi. Kanada Savunma Bakanı Blair, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD'den F-35 savaş uçakları almak üzere imzaladığı 19 milyar dolarlık anlaşmadan çekilebilir ve farklı seçeneklere yönelebileceğini belirtmişti.

İsveç yapımı Saab Gripen savaş uçakları, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Güney Afrika, Brezilya ve Tayland orduları tarafından kullanılmakta.

Kanada, savunma ekipmanları tedarikinde çeşitlilik arayışını sürdürürken, Başbakan Carney, 18 Mart'ta Avustralya'dan 4,2 milyar dolarlık radar sistemi alımını gerçekleştirdiklerini de duyurdu.

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