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Kanada, ABD'ye Enerji İhracatını Kesme Tehdidinde Bulundu

Kanada, ABD'nin yeni gümrük vergisi uygulaması durumunda enerji ihracatını durdurma tehdidinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:18
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:18
Kanada, ABD'ye Enerji İhracatını Kesme Tehdidinde Bulundu

Ontario Başbakanı Doug Ford'dan Sert Uyarı

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'da Başbakan Doug Ford, ABD'ye yönelik enerji ihracatını kesme tehdidinde bulundu. Ford, Kanada ürünlerine %25 gümrük vergisi uygulaması durumunda bu adımı atacaklarını açıkladı.

Toplantının Detayları

Ontario Başbakanı Ford, Kanada Başbakanı Justin Trudeau liderliğinde düzenlenen toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 90 dakikalık görüşme sonucunda, ABD tarafının gümrük vergisi planına karşı bir savunma hazırlığı yapıldığını vurguladı.

Enerji İhracatına Dikkat Çekti

Ford, “Enerjilerini kesmeye, Michigan, New York ve Wisconsin’e kadar gideceğiz.” diyerek, durumun ciddiyetine dikkat çekti. Ford, önceliğinin Ontario halkını korumak olduğunu belirtti.

Kanada'nın Misilleme Planları

Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, ABD'nin haksız gümrük vergilerine karşı Kanada’nın güçlü bir tepki vereceğini ifade etti. Freeland, metaller ve kritik mineraller alanında misilleme yapılacağını açıkladı.

Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, bir sınır planının genel çerçevesinin tartışıldığını ve detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını duyurdu.

Trump’ın Tehditleri

ABD Başkanı seçilmiş olan Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan gelen tüm ürünlere %25 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etmişti. Ekonomik gerginlik, bu tür tehditlerle daha da artabilir.

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