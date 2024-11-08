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Kanada, Avustralya'daki Hint Medyası ile İlişkilerini Geriltiyor

Hindistan Dışişleri Bakanı'nın eleştirileri sonrası, Kanada Avustralya'daki Hint diasporasının medyasına erişimi engelledi.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:49
Kanada, Avustralya'daki Hint Medyası ile İlişkilerini Geriltiyor

Kanada'nın Medya Erişimi Engeli

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Avustralya ziyareti sırasında Halistan meselesini gündeme getirmiş ve bu konudaki eleştirilerini paylaşmıştır. Bu eleştiriler ışığında, Avustralya'daki Hint diasporasının medya organı olarak bilinen The Australia Today’ın Facebook hesabına Kanada'dan erişim engellendiği bildirilmektedir.

Basın Toplantısı ve Röportajın Paylaşılması

Hindistan basınındaki haberlere göre, The Australia Today, Canberra’da düzenlenen bir basın açıklaması ve Dışişleri Bakanı Penny Wong ile yapılan röportajı yayımlamıştır. Ancak, Kanada yönetimi, bu medyanın sosyal medya platformuna erişimi durdurma kararı almıştır.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'nın Tepkisi

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, Yeni Delhi'de düzenlediği basın toplantısında, Kanada'nın bu kararını kınayarak, "Bu bize garip geliyor. Ancak yine de belirtmek isterim ki bu, Kanada'nın ifade özgürlüğü konusundaki ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor," şeklinde ifadeler kullanmıştır.

Uluslararası Gerilimler ve Sih Ayrılıkçılar

Kanada Dışişleri Bakan Yardımcısı David Morrison, Parlamento'daki Ulusal Güvenlik Komisyonu’na yaptığı açıklamada, Hindistan İçişleri Bakanı Shah'ın, Kanada’da Sih ayrılıkçılara karşı bir kampanya yürütme emri verdiğini ileri sürmüştür. Bu açıklamanın ardından, iki ülke arasında gerilim tırmanmıştır.

Nijjar'ın Ölümü ve Vize Hizmetlerindeki Asılsız Durum

Geçtiğimiz yıl Kanada topraklarında Hardeep Singh Nijjar adlı Sih ayrılıkçının öldürülmesi sonrası yaşanan olaylar, iki ülke arasında diplomatik krizlere neden olmuştur. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Nijjar’ın ölümünün arkasında Hindistan hükümetinin bulunduğunu iddia etmiştir.

Ayrıca, Hindistan’ın vize başvurularını almakla yetkili BLS International, 21 Eylül 2023 itibarıyla Hindistan vize hizmetlerinin askıya alındığını açıklamıştır.

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