Kanada Başbakanı Carney'den Kritik Trump Açıklaması: Müzakere Olmayacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump ülkelerine saygı göstermediği sürece müzakerelerin yapılmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:36
Kanada Başbakanı Carney'den Kritik Trump Açıklaması: Müzakere Olmayacak

Kanada Başbakanı Carney, Trump ile Müzakere Yapmayacaklarını Belirtti

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'ya egemen bir devlet olarak hak ettiği saygıyı göstermediği sürece, Trump ile "tam kapsamlı müzakerelerin" gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Başkent Ottawa’da eyalet liderleriyle yaptığı toplantıda gündemi değerlendirirken bu önemli mesajı verdi.

Carney, Kanada'nın egemen bir devlet olarak hak ettiği saygıyı kazanana dek, Trump ile müzakere etmeyeceklerini belirtti. Bu durumun, kendilerinin büyük bir istekle hareket etmediğini gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, ABD halkının da Trump'ın uyguladığı ticaret politikaları nedeniyle mağdur olabileceğini ifade ederek, müzakerelerin ancak saygı çerçevesinde ve kapsamlı bir şekilde yapılabileceğine inandığını dile getirdi.

Gümrük Vergileri Gerilimi

ABD ile Kanada arasındaki gümrük vergisi gerginliği, 4 Mart'ta, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik %25 ek gümrük vergisi uygulamasıyla başlamıştı. Ancak Trump, 2 Nisan'a kadar, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki ürünler için bazı tarifeleri kaldıracaklarını açıklamıştı.

12 Mart'ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de yürürlüğe gireceğini bildiren Trump, Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık olarak ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe %25 ek ücret uygulayacaklarını belirtmişti. Ford, gerektiğinde bu oranı artıracaklarını vurgulayarak, "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim" dedi.

Beyaz Saray, 12 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği kesmesi durumunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durumlar, her iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin daha da gerginleşmesine neden olabilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor
2
Trump'tan Uzayda Mahsur Kalan Astronotlara Fazla Mesai Teklifi
3
Tekirdağ'da Apartman Yangını: 4 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
4
Lübnan Ordusu, Suriye Sınırında 4 Yasa Dışı Geçiş Yolunu Kapatıyor
5
Bingöl Karla Beyaza Büründü: Dronla Havadan Görüntülendi
6
Üniversite Öğrencilerinden Teravih Namazına Giden Çocuklara Hediye Desteği
7
TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan Dünya Su Günü Mesajı: Su, Gelecek Nesillerin Hakkıdır

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!