Kanada Başbakanı Carney'den Kritik Trump Açıklaması: Müzakere Olmayacak

Kanada Başbakanı Carney, Trump ile Müzakere Yapmayacaklarını Belirtti

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada'ya egemen bir devlet olarak hak ettiği saygıyı göstermediği sürece, Trump ile "tam kapsamlı müzakerelerin" gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Başkent Ottawa’da eyalet liderleriyle yaptığı toplantıda gündemi değerlendirirken bu önemli mesajı verdi.

Carney, Kanada'nın egemen bir devlet olarak hak ettiği saygıyı kazanana dek, Trump ile müzakere etmeyeceklerini belirtti. Bu durumun, kendilerinin büyük bir istekle hareket etmediğini gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, ABD halkının da Trump'ın uyguladığı ticaret politikaları nedeniyle mağdur olabileceğini ifade ederek, müzakerelerin ancak saygı çerçevesinde ve kapsamlı bir şekilde yapılabileceğine inandığını dile getirdi.

Gümrük Vergileri Gerilimi

ABD ile Kanada arasındaki gümrük vergisi gerginliği, 4 Mart'ta, ABD'nin Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik %25 ek gümrük vergisi uygulamasıyla başlamıştı. Ancak Trump, 2 Nisan'a kadar, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamındaki ürünler için bazı tarifeleri kaldıracaklarını açıklamıştı.

12 Mart'ta çelik ve alüminyum ithalatına yönelik ek tarifelerin de yürürlüğe gireceğini bildiren Trump, Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford ise Washington yönetiminin gümrük vergilerine karşılık olarak ABD eyaletlerine sağladıkları elektriğe %25 ek ücret uygulayacaklarını belirtmişti. Ford, gerektiğinde bu oranı artıracaklarını vurgulayarak, "ABD bunu tırmandırırsa elektriği tamamen kesmekte tereddüt etmeyeceğim" dedi.

Beyaz Saray, 12 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinin, ABD'ye sağladığı elektriği kesmesi durumunun "ciddi sonuçlar" doğurabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu durumlar, her iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin daha da gerginleşmesine neden olabilir.