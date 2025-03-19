Kanada, Çin'de İdam Edilen Vatandaşları İçin Üzüntü Duyuyor

Kanada'nın Çin'deki İdam Gerçeği

Kanada Dışişleri Bakanlığı, bu yılın başlarında Çin'de bazı Kanada vatandaşlarının idam edildiğine dair bilgiler aldığını açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Charlotte MacLeod, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, bu durumu güçlü bir şekilde kınadıklarını belirtti.

İdam Cezası İnsana Aykırı

MacLeod, idam cezasının geri çevrilemez ve insan onuruna aykırı bir uygulama olduğunu vurguladı. "Bu yılın başında bazı Kanada vatandaşlarının Çin'de idam edildiğinin bilgisini doğruluyoruz," diyen MacLeod, Kanada hükümetinin bu kişiler için en üst düzey irtibat kurarak af talep ettiğini ifade etti.

Ailelere Destek Sürecek

Sözcü, kurbanların ailelerine destek olmaya devam ettiklerini belirterek, ailelerin mahremiyetine saygı gösterilmesini talep etti. Ayrıca, idam cezasına her koşulda karşı çıkmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Öne Çıkan Vaka: Robert Schellenberg

Kanada, Çin'de 15 yıl hapis cezası aldıktan sonra yeniden yargılanarak idam cezasına mahkum edilen Kanada vatandaşı Robert Schellenberg'in affını talep etmeye devam etmektedir. MacLeod, konuyla ilgili ek detay paylaşamayacağını belirtti.

Çin'deki İdam Uygulamaları

Çin'de her yıl, ölüm cezasının uygulandığı tüm diğer ülkelerin toplamından daha fazla sayıda kişi idam edilmektedir. Devlet sırrı olarak saklanan idam sayısının yıllık 2,000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.