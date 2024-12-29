Kanada'da Uçak İnişi Sırasında Alev Aldı

Kanada'da Alev Alan Uçak Panik Yarattı

Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine seyahat eden bir uçak, Halifax Uluslararası Havalimanına inişi sırasında alev aldı. Olay, yerel saatle 21.30 sularında meydana geldi.

Öğrenilen bilgilere göre, PAL Airlines adlı havayolu şirketine ait uçağın sol tarafında duman çıkmaya başladı ve ardından alevler yükseldi. Uçakta bulunan Nikki Valentine, iniş takımının düzgün açılmaması nedeniyle sol kanadın yere sürtündüğünü ve ateş aldığını ifade etti.

Uçakta yaklaşık 80 yolcu bulunduğu belirtildi. Ancak, havalimanı yetkilileri, yolcu sayısına ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı.

Yangın sonrası uçağın tahliye edilen yolcuları, havalimanında sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili detaylar araştırılmaya devam ediyor.