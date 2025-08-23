Kanada'dan Gazze Uyarısı: 'Korkunç derecede kötüleşen koşullar'

Kanada'nın Uluslararası Kalkınma Bakanı Randeep Sarai, İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze'de yaşananların 'korkunç derecede kötüleştiğini' belirterek derin endişe duyduklarını açıkladı.

Sarai'nin değerlendirmesi

Sarai, Kanada'nın özellikle çocukların durumundan kaynaklı 'derin endişesini' vurgulayarak, Gazze'deki 'korkunç kötüleşen koşullar' ve açlıktan kaynaklanan sivil ölümlerindeki artışa dikkat çekti.

Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) kuruluşunun Gazze'de kıtlık yaşandığına dair raporuna atıfta bulunan Sarai, Deyr el-Belah ve Han Yunus vilayetlerinde önümüzdeki haftalarda da kıtlığın muhtemel olduğunu belirtti.

Sarai, "Devam eden çatışma ve İsrail hükümetinin askeri eylemleri, kıtlığı Gazze'deki Filistinliler için yıkıcı bir gerçeklik haline getirdi ve kriz büyümeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan, 'işgalci güç' diye nitelediği İsrail'in uluslararası insancıl hukuka karşı yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğunu söyleyerek, Tel Aviv yönetiminin insani yardımları engellemesinin daha fazla sivilin ölmesine yol açtığını vurguladı.

Artan saldırılar ve can kayıpları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 622 Filistinli hayatını kaybetti, 157 bin 673 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 10 bin 778 kişi yaşamını yitirdi, 45 bin 632 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü 'Gazze İnsani Yardım Vakfı' tarafından kurulan dağıtım bölgelerinde düzenlenen sistematik saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 76, yaralı sayısı ise 15 bin 308 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.