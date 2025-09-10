Kanada'dan Polonya'ya Destek: Rus İHA'larının Hava Sahası İhlali

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesi üzerine Polonya ile dayanışma içinde olduklarını açıkladı. Anand, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden paylaştı.

"Hiç şüphesiz Kanada, Polonya ve Ukrayna ile dayanışma içindedir."

Anand, ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış arayışını reddetmesinin bu olayın bir başka örneğini oluşturduğunu

"Rusya’ya, haksız ve yasa dışı savaşını sona erdirmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Rusya'nın Polonya hava sahasını ihlali

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığı, X platformunda yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırılar sırasında Polonya hava sahasında "eşi benzeri görülmemiş" ihlaller yaşandığını bildirdi.

Komutanlık, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki tesislere yönelik yoğun saldırılar kapsamında Polonya topraklarındaki tesisler hedef alınmamıştır." ifadesine yer verildi.

Aynı açıklamada, Rusya'nın olaya ilişkin Polonya tarafıyla istişarelerde bulunmaya hazır olduğu bildirildi.